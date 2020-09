Anconitana, dopo il patatrac all'esordio ecco i rinforzi: presi Marino e Buonavenura

ANCONA - Promessa mantenuta. Dopo la rovinosa sconfitta all'esordio a Marina erano attesi i rinforzi. E le novità sono subito arrivate perchè l'Anconitana ha comunicato l’avvenuto tesseramento del centrocampista Simone Marino (classe ’95) e del’attaccante Alex Buonaventura (’86). Entrambi i calciatori sono già a disposizione dello staff tecnico e con tutta probabilità saranno in campo domenica al Del Conero per l'attesa sfida contro la Vigor Senigallia.

LA CARRIERA

Nato a Crotone e cresciuto calcisticamente nella Virtus Entella, Marino ha vestito le maglie di Chiavari Calcio (D), Gozzano (Eccellenza e D), Verbania (D), Ciserano (D) e Ghivizzano Borgoamozzano (D). Nell’ultima stagione insieme a Tito Marabese ha militato nel Badesse (Eccellenza) vittorioso in Toscana e promosso in Serie D. Playmaker molto tecnico può ricoprire anche il ruolo di mezzala.

Buonaventura, punta trentaquattrenne di Pordenone, è reduce dalla doppia esperienza in Serie D con Foligno e Sangiustese. Nel suo passato spicca l’esperienza di Rimini dove tra Eccellenza, Serie D e Serie C ha messo a segno 46 reti. Tanta D in carriera con Mezzolara, Imolese, Novese, Civitanovese, Bitonto, Sanvitese e Conegliano ma anche altre parentesi tra i professionisti con Castel di Sangro (C2) e FC Forlì (C2).

Ultimo aggiornamento: 16:16

