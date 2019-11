Anconitana-Ciampelli, c'è aria di esonero. Ecco i nomi per la panchina biancorossa

ANCONA - Dovrebbe essere il giorno della svolta. Dovrebbe. Perchè tutto può succede come può anche non succeder nulla anche se la posizione di mister Ciampelli dopo il patatrac di Corridonia sembra sempre più compromessa. Valutazioni ieri, riflessioni in nottata, altri contatti in mattinata con il presidente Marconi che dovrebbe-potrebbe prendere una decisione definitiva nel pomeriggio. E allora è iniziato il valzer dei nomi, scenario che non è iniziato nè ieri nè oggi con le piste Alessandrini,Clementi e Campana che sembrano le più accreditate. Ma con l'Anconitana che deve provarci anche se la vetta della classifica è lontana, con la città così delusa e arrabbiata, con uno scenario tutto da ricomporre non è utopistico pensare ad una "chiamata" particolare e ad una scelta originale.

Ultimo aggiornamento: 13:35

