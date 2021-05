Anconitana-Atletico Gallo per il riscatto, Sangiustese-Valdichienti è un derby per la vetta

ANCONA - Quarta giornata del campionato di Eccellenza in versione ridotta con sole dodici squadre al via. Nel girone A l’Anconitana affronta al Del Conero l’Atletico Gallo e cerca il riscatto dopo la sconfitta subita contro il Fossombrone, a sua volta impegnato in trasferta contro la Jesina. In Vigor Senigallia-Montefano entrambe le contendenti inseguono la prima vittoria. Nel girone B calamita tutte le attenzioni il derby Sangiustese-Valdichienti Ponte, sfida tra prima e seconda in classifica, mentre in Grottammare-Azzurra Colli e Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli si va a caccia di punti per risalire in graduatoria.

Eccellenza girone A 4ª giornata (ore 16.30)

Anconitana-Atletico Gallo

Jesina-Fossombrone

Vigor Senigallia-Montefano

Classifica: Fossombrone 6, Anconitana 6, Atletico Gallo 5, Jesina 2, Vigor Senigallia 2, Montefano 2.

Eccellenza girone B 4ª giornata (ore 16.30)

Grottammare-Azzurra Colli

Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli

Sangiustese-Valdichienti Ponte

Classifica: Sangiustese 7, Valdichienti 6, Atletico Ascoli 5, Porto d’Ascoli 4, Azzurra Colli 1, Grottammare 1.

