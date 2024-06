L’Ancona Women Respect vola a Coverciano: l’Under 10 biancorossa sarà al Grassroots Football i prossimi 15 e 16 giugno

ANCONA L’Ancona Women Respect rappresenterà le Marche a Coverciano. Per il secondo anno consecutivo, saranno le giovani doriche a tenere alta la bandiera della nostra regione nella casa della Nazionale Italiana. Sabato 15 e domenica 16 giugno tornerà il Grassroots Football 2024, una kermesse che rappresenta una grande festa per tante società dello stivale. «Un sogno che diventa realtà» L’Under 10 dell’Ancona Women Respect ha strappato il pass vincendo il Torneo Magico domenica 26 maggio, guadagnandosi il privilegio di confrontarsi con le migliori società femminili d’Italia.

La nota

«Un sogno che diventa realtà per queste giovani L'Ancona Women Respect che andrà a Coverciano per partecipare al Grassroots Football 2024 atlete, che con impegno, sacrif icio e una grande passione per il calcio hanno raggiunto un risultato eccezionale – recita la nota del club - Durante l’anno, le ragazze guidate dai mister Veronica Antonucci e Gianluca Mengarelli si sono allenate con costanza e dedizione, affrontando ogni sfida con determinazione.

Lo spirito di squadra e la voglia di vincere sono stati il punto di forza che hanno condotto queste ragazze a conquistarsi il posto al torneo». E ancora: «Al Grassroots Football 2024 l'Ancona Women Respect incontrerà le migliori squadre giovanili d'Italia con l'obiettivo di dare il massimo e consapevoli di rappresentare le Marche a livello nazionale. Oltre al proprio territorio, a Coverciano le ragazze porteranno anche solidarietà e inclusione, che sono i valori che incorniciano gli allenamenti e gli sforzi dell'associazione che sogna e si impegna per un mondo migliore. Il calcio non è più solo uno sport per uomini: è uno sport per tutti, che regala emozioni, spettacolo e divertimento. Seguite questa squadra e i loro progressi, il loro gioco non deluderà e regalerà avvincenti scontri di abilità tecnica e passione». La nota della società racchiude perfettamente lo storico motto della stessa: “Allenare, no selezionare”, creando un ambiente inclusivo e stimolante per tutte. Poi se arrivano risultati così prestigiosi come la seconda partecipazione consecutiva al Grassroots Football, è tutto di guadagnato.