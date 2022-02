Ancona travolta da Gambale: 3-1 a Montevarchi. Vis piegata 2-1 a Cesena, Fermana ripresa sull'1-1 dal Pescara

ANCONA Ancona Matelica, Fermana e Vis Psaro tutte in campo alle 17.30 per la 28ª giornata del girone B di Serie C. I dorici di Colavitto cercavano un altro acuto a Montevarchi, dove però sono stati battuti 3-1: fatale la tripletta di Gambale. I canarini di Riolfo tentavano un’impresa contro il Pescara al Recchioni e alla fine la partita è terminata 1-1: gialloblù in vantaggio e poi ripresi. I biancorossi di Banchini hanno invece perso 2-1 al Mapei Stadium di Cesena.

SERIE C girone B 28ª giornata domenica 20 febbraio

Imolese-Olbia 1-1 (73’ Liviero, 88’ Udoh)

Viterbese-Modena 0-1 (87’ su rigore Ogunseye)

Cesena-Vis Pesaro 2-1 (13’ Bortolussi, 65’ Saccani, 84’ Candela)

Fermana-Pescara 1-1 (16’ Cognigni, 61’ D’Ursi)

Gubbio-Teramo 2-2 (7’ Cittadino, 19’ Mangni, 62’ Arrigoni, 67’ D’Andrea)

Lucchese-Pontedera 1-2 (40’ Collodel, 46’ Benedetti, 71’ Magnaghi)

Montevarchi-Ancona Matelica 3-1 (29’ Gambale, 50’ Sereni, 66’ Gambale, 69’ Gambale)

Pistoiese-Carrarese 3-0 (10’ Sottini, 23’ Di Massimo, 81’ Martina)

Reggiana-Grosseto 3-1 (13’ Lanini, 17’ Contessa, 66’ Nocciolini, 92’ Rosafio)

Entella-Siena lunedì 21 ore 21

CLASSIFICA

Reggiana 65

Modena 65

Cesena 51

Entella 46

Pescara 44

Ancona Matelica 42

Vis Pesaro 35

Siena 34

Gubbio 34

Pontedera 33

Carrarese 32

Olbia 30

Teramo 30

Lucchese 29

Montevarchi 26

Fermana 26

Imolese (-2) 25

Pistoiese 24

Viterbese 24

Grosseto 21

