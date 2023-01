ANCONA Passi avanti tra Ancona e Vis Pesaro per Kevin Cannavò. L’attaccante di Partinico classe ‘00, non è un mistero, piace ai dorici. Piace principalmente per tre motivi: la sua duttilità tattica nel tridente offensivo, l’imprevedibilità nelle giocate e soprattutto la gran voglia di rivalsa dopo una prima parte di stagione non esaltante a Pesaro tanto da non essere considerato di certo un incedibile. Ieri pomeriggio il ds Francesco Micciola ha incontrato il suo alter ego rossiniano Michele Menga per trovare la formula giusta per concludere l’operazione. All’Ancona, vista l’assenza di Spagnoli e la probabile partenza di Berardi, serve subito una punta. Alla Vis serve valorizzare l’investimento estivo o con una cessione a titolo definitivo o con un prestito con diritto di riscatto già fissato. Le prossime ore diranno di più. Nel summit, inoltre, sarebbe stato proposto anche il terzino Riccardo Zoia (‘01) che però non rientra tra i profili ricercati dai biancorossi. In attacco Cannavò non è ovviamente l’unica pista battuta e, a tal proposito, radiomercato racconta anche di un sondaggio anconetano per il trentenne del San Donato Tavarnelle Elia Galligani (‘92), altro elemento di buona versatilità offensiva.



Iannoni, il Pescara tenta



Come scrivevamo nei giorni scorsi, su Edoardo Iannoni (‘01) non c’è solo l’Ancona. L’ex mezzala biancorossa, oggi al Perugia in Serie B con cartellino di proprietà della Salernitana, interessa e non poco anche al Pescara e al suo uomo mercato Daniele Delli Carri. Al netto delle consuete dichiarazioni di facciata, il Delfino si sarebbe maniera diretta ricevendo la stessa risposta incassata dall’Ancona: al momento il giocatore non si muove dall’Umbria per precisa volontà di Fabrizio Castori. L’eventuale arrivo di un altro centrocampista (c’è una trattativa molto avanzata tra il Perugia e l’Atalanta per Alessandro Cortinovis, classe ‘01, in uscita dall’Hellas Verona) e la permanenza del mediano perugino Christian Kouan ‘98, vicino anche al rinnovo contrattuale, cambierebbero e non di poco le carte in tavola. Secondo questo scenario, Castori potrebbe anche rinunciare a Iannoni aprendo il derby tra Ancona e Pescara per accaparrarselo. Micciola, in ogni caso, sta già lavorando anche ad un’alternativa di pari livello per non farsi trovare impreparato. E gli occhi sono rivolti tanti in Italia quanto all’estero, come l’operazione Paolucci di quest’estate insegna.



L’identikit del difensore



L’Ancona, in questo mercato, vorrebbe puntellare la rosa con quattro innesti anche dopo aver ricevuto il via libera di patron Tiong nell’ultimo summit tra proprietà e area tecnica. Detto di attaccanti e centrocampisti (ne dovrebbero arrivare due, uno di primissima scelta e un valido rincalzo), anche la difesa dovrebbe essere oggetto di ritocchi. In particolare i dorici sarebbero sulle tracce di un centrale mancino visto e considerata l’abbondanza di “destri” nel pacchetto arretrato. Non si può escludere nessuna pista, neanche la bella suggestione legata ad un altro ritorno. Il riferimento è al marcatore del Piacenza Lorenzo Masetti (‘02), uno che da queste parti ha strappato più di semplici applausi lo scorso anno. Ogni movimento, tuttavia, dovrà essere preceduto da un’uscita e l’unico che potrebbe salutare dei centrali in rosa è solo Nicholas Fantoni (‘02). Magari per far ritorno a Vicenza.