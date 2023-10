ANCONA Saranno comunque in tanti nonostante il momento no della squadra i supporter dorici che seguiranno domani l’Ancona a Rimini (fino a ieri sera venduti 400 biglietti). Lo stadio Romeo Neri evoca bei ricordi alla tifoseria biancorossa. A cominciare dall’annata 2008-2009 (per la precisione il 13 giugno del 2009) quando Salvatore Mastronunzio con la sua ciliegina permise all’Ancona di rimanere in Serie B. Vista la vicinanza col capoluogo dorico è prevedibile la presenza di diverse centinaia di tifosi da Ancona a sostegno di una squadra che ha grande bisogno dell’apporto dei suoi tifosi in un momento di forte difficoltà (squadra che giovedì sera è stata portata a cena fuori da mister Donadel con il chiaro tentativo di fare quadrato).



«Tutti a Rimini»



«Siamo pronti a partire con il pullman che abbiamo allestito assieme ai Cuba – afferma Angela Ausili di Noi Biancorosse -. Noi ci saremo. Di più in questo momento particolare della stagione. Ricordo ancora con un groppo alla gola la serata della rete di Mastronunzio, che ci diede delle sensazioni indescrivibili. Speriamo di riviverle».

«Quando il malato ha bisogno di un sostegno gli amici corrono al suo capezzale, per assisterlo e rinfrancarlo, e sarà così anche a Rimini – il parere di Eros Giardini, presidente dei Club Uniti Biancorossi. E’ ovvio che per la squadra, ma soprattutto per mister Donadel, sarà una partita decisiva. Un’ultima spiaggia? Penso di sì perché i risultati non arrivano mentre la società dice di avere allestito un buon organico. Quali ricordi a Rimini? Oltre al goal di Mastronunzio sotto la curva occupata dai tifosi anconetani, ricordo ancora il boato, mi viene in mente la rete segnata da Luca negli anni ’60 che volle dire una salvezza sofferta con una quarantina di pullman al seguito della squadra in quella che rimane il primo grosso esodo biancorosso. E poi quella volta che ci bucarono tutte e quattro le ruote della macchina parcheggiata davanti allo stadio e tornammo ad Ancona con il carro attrezzi».



Abbonamenti a quota 2.500



Intanto si è conclusa ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. A comunicarlo è Luca Rotili, responsabile del marketing, che ricorda le 2.500 tessere sottoscritte dai tifosi. «Diciamo a tutti grazie per questo risultato. Siamo contentissimi per la risposta del pubblico, cercheremo di fare il massimo per premiare chi ci ha dato fiducia. La card in sostituzione dell’abbonamento cartaceo? E’ in lavorazione – spiega Rotili - . La campagna si è chiusa il 23 settembre e tutti i dati sono stati elaborati il 25. E’ normale, pertanto, che i tempi non siano proprio rapidi. Non è l’Ancona che si occupa direttamente della produzione delle card, ma il circuito Do it Yourself. Entro la fine di ottobre dovrebbe arrivare tutto, poi come società organizzeremo delle date con i luoghi dei ritiri.

I possessori della carta chimica rilasciata al momento dell’acquisto possono nel frattempo fare un scansione o una foto dal proprio smartphone in modo tale che, durante la fase dei controlli per accedere allo stadio non abbiamo imprevisti. Se la carta si fosse scolorita consultare lo 060406 per indicazioni». Per quanto riguarda la prevendita per domani si chiuderà questa sera alle 19. I tagliandi, i residenti della provincia di Ancona possono acquistare solo il settore ospiti, presso i rivenditori autorizzati di Ancona e provincia oppure su www.vivatiket.it. Costo 11 euro più diritto di prevendita (prezzo unico dai 4 anni a salire).