L'Ancona va a caccia della prima vittoria: al Del Conero c'è il Pineto. Energe-Cioffi-Spagnoli dal 1' SEGUI LA DIRETTA

ANCONA Alla terza giornata parlare di riscatto potrebbe sembrare azzardo. Certo però che in casa Ancona, dopo il capitombolo interno con il Gubbio di sabato, i volti erano parecchio tirati. Amarezza del momento? Perdita di qualche consapevolezza nata nell’ottimo esordio di Chiavari con l’Entella? Delusione per aver steccato la “prima” al Del Conero davanti a 4600 spettatori? Tanti quesiti ai quali, fino ad oggi, non è stata data risposta concreta al netto delle frasi di circostanza. Con questa premessa i dorici affrontano stasera (15 settembre) il Pineto di mister Amaolo e dell'anconetano Luca Lombardi. Calcio d'inizio alle 20.45.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ANCONA-PINETO

ANCONA (3-4-2-1) Vitali; Barnabà, Cella, Marenco; Peli, Paolucci, Gatto, Martina; Energe, Cioffi; Spagnoli All. Falanga-De Feudis

PINETO (3-5-2) Tonti; Evangelisti, Marafini, Di Filippo; Della Quercia, Germinario, Lombardi, Schirone, Borsoi, Volpicelli All. Amaolo

Arbitro: Di Loreto di Terni