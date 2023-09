ANCONA Alla terza giornata parlare di riscatto potrebbe sembrare azzardo. Certo però che in casa Ancona, dopo il capitombolo interno con il Gubbio di sabato, i volti erano parecchio tirati. Amarezza del momento? Perdita di qualche consapevolezza nata nell’ottimo esordio di Chiavari con l’Entella? Delusione per aver steccato la “prima” al Del Conero davanti a 4600 spettatori? Tanti quesiti ai quali, fino ad oggi, non è stata data risposta concreta al netto delle frasi di circostanza.



La prima gioia

La vera replica che i tifosi aspettano, quella inequivocabile sul campo, dovrà arrivare stasera dall’incrocio in notturna contro il Pineto. Un incrocio tra due squadre che non hanno ancora provato il piacere della vittoria nelle prime due giornate. Il Pineto, imbattuto e desideroso di regalarsi una notte magica a Passo Varano, ha i volti marchigiani di Daniele Amaolo e Luca Lombardi. E’ il classico avversario da non sottovalutare e prendere con le dovute cautele. Senza cadere nel tranello di proiettare già la testa all’infrasettimanale di martedì a Cesena, da sempre tra i più sentiti per la piazza. A quello ci si penserà da domani mattina onde evitare brutte sorprese.

Esordi e cambiamenti

Con Marco Donadel squalificato e in tribuna, in panchina siederà per la prima volta il suo vice Jacopo Falanga assistito da Michele De Feudis per questioni di patentino. Complici infortuni e acciacchi non sarà il solo battesimo. Tra i pali, con Perucchini in forte dubbio per un fastidio all’adduttore, spazio al secondo Vitali mentre nel blocco difensivo Clemente insidia la titolarità di Barnabà accanto a Cella e Marenco (Dutu è out mentre Pellizzari non è al meglio). Sulle fasce Peli e Martina - Agyemang non sta benissimo - sembrano i favoriti mentre, nel mezzo, dovrebbe cambiare qualcosa. La probabile presenza dal primo minuto sia di Cioffi sia di Energe alle spalle di Spagnoli ridurrà l’assetto mediano di una pedina. Ecco perchè Gatto, Paolucci, Nador e Basso si giocheranno due posti. Legittimamente, con una sfida ogni tre giorni nella prossima settimana, si potrebbe anche pensare di gestire le forze. Razionalmente, sarebbe un grande errore per l’Ancona non giocarsi al meglio delle possibilità il match odierno che, tra i due, va considerato senza dubbio il più abbordabile.

La prima volta

Nessun precedente tra i professionisti per Ancona e Pineto, con gli abruzzesi sbarcati tra i Pro dopo la netta cavalcata dello scorso anno, nonostante l’inseguimento della Vigor Senigallia. Tra gli ospiti, salvo miracoli last minute, non ci sarà l’ex difensore biancorosso Simone De Santis alle prese con un problema muscolare. Ci sarà però Emilio Volpicelli che, sotto la presidenza Canil a Matelica, è stato tra i grandi protagonisti del cammino playoff dell’allora truppa guidata da Gianluca Colavitto. Dirigerà Di Loreto della sezione di Terni. La gara sarà trasmessa in pay per view sul canale 255 di Sky Sport (anche sulla piattaforma Now) o in radiocronaca integrale sulle frequenze di Radio Tua Ancona con pre e post partita.