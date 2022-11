ANCONA- Cresce l’attesa per l’amichevole Under 21 tra Italia e Germania prevista per sabato alle 17.30 al Del Conero. Nonostante la diretta televisiva su Rai 2, la prevendita sta proseguendo bene e non è affatto escluso che, per il ritorno degli Azzurrini nel capoluogo marchigiano (l’ultima volta nel 2008 contro Israele, 0-0 nelle Qualificazioni Europee), possa esserci un pubblico degno di nota. I biglietti, 5 euro la Gradinata Neri e 10 euro la tribuna (1 euro per tutti gli Under 18), sono in vendita sul circuito Vivaticket sia online sia nei punti autorizzati.

APPROFONDIMENTI NAZIONALE L'Under 21 ad Ancona ritrova Carnesecchi: il portiere della Cremonese con la fascia al braccio? NAZIONALE Ancona, verso Italia-Germania U21: «Spero che ci siano tanti giovani allo stadio»

Il grosso degli spettatori sarà costituito dai ragazzini delle scuole e delle società sportive del territorio collocati, prevalentemente, in tribuna coperta. La squadra guidata dal Commissario tecnico Paolo Nicolato, attualmente in ritiro a Cesenatico, arriverà ad Ancona in treno da Cesena già da domani alloggiando all’Hotel Concorde. Venerdì sarà una giornata molto intensa dove, successivamente alla conferenza stampa dell’allenatore, si terrà l’allenamento al Del Conero con inizio 15.30. Il primo quarto d’ora, secondo normativa Uefa, sarà aperto al pubblico e agli addetti ai lavori così da dare la possibilità a tutti i presenti di vedere da vicino i vari calciatori che militano nella massima serie. A proposito, nell’elenco dei 25 convocati non ci sarà il difensore dell’Empoli Fabiano Parisi (convocato in Nazionale A dal Ct Roberto Mancini) e verrà sostituito da Riccardo Calafiori del Basilea. Out anche il centravanti del Torino Pietro Pellegri, infortunato. Nella Germania curiosità per il giovane terzino del Milan Malik Thiaw e per il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardžić in gol nell’ultimo turno al Maradona contro il Napoli. Prima dell’incontro i giocatori saranno accompagnati in campo da un rappresentante per ogni società affiliata dell’Us Ancona di età compresa tra i 7 e i 9 anni. Un autentico spettacolo nello spettacolo che coinvolgerà tutti i presenti.