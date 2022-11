In 5mila al Del Conero per Italia-Germania U21: tedeschi avanti 1-0

ANCONA - E' solo un'amichevole ma tanto per il c.t. Nicolato quanto per Ancona è un appuntamento speciale. E non solo perchè l'avversario dell'Under 21 si chiama Germania ma anche perchè questa è l'occasione giusta per avere alcune conferme di quei meccanismi che stanno andando bene in casa azzurra ma anche l'opportunità buona per altre prove considerato proprio lo spessore dell'avversario. Ed è una vetrina anche per Ancona con il meteo benevolo dei giorni scorsi che però oggi è stato veramente infausto con vento e pioggia a rovinare i piani di tanti sportivi.

ITALIA - GERMANIA 0-1

ITALIA U21 (3-4-2-1): Carnesecchi; Pirola, Cittadini, Ruggeri; Bellanova, Rovella, Sa.Esposito, Quagliata; Cambiaghi, E.Vignato; Colombo. All.: Nicolato.

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Fischer, Bisseck, Thiaw, Katterbach; Huseinbasic, Keitel, Krauss; Schade, Thielmann, Samardzic. All.: Di Salvo.

RETE: Huseinbasic al 23'

ANCONA - Avvio di gara equilibrato, buoni fraseggi da una parte e dall'altra nonostante il campo pesante per la pioggia che dal primo pomeriggio è caduta sul capoluogo poi al 23' il gol che porta in vantaggio la Germania con Huseinbasic che approfitta di una distrazione della difesa azzzura e con fredddezza infila il pallone alle spalle di Carnesecchi.