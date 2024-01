ANCONA Comunque vada la snervante telenovela legata al ritorno di Rolfini ad Ancona finirà stasera. In un modo o nell’altro. Questa è l’unica notizia certa in vista dell’ultimo giorno di mercato con il gong della riparazione che suonerà alle 20 dall’ Hotel Sheraton San Siro di Milano. Il ds Francesco Micciola è partito, in macchina, ieri sera da Ancona per raggiungere il quartier generale delle trattative e incontrare il suo collega Luca Matteassi, direttore sportivo del Vicenza. Sul posto anche Massimo Taffarel, agente di Rolfini, con cui lo scorso anno - proprio di questi tempi - fu definita anche l’operazione che portò il difensore Bianconi (‘99) al Lecco.

APPROFONDIMENTI LA VISITA Il campione paralimpico Manzini fa visita alla Vis Pesaro: Tonucci gli regala una maglia speciale



Cosa manca

I punti fermi, da ormai due settimane, sono sempre gli stessi. L’Ancona ha chiuso l’accordo con Rolfini (18 mesi); il Vicenza, ad ora, non ha proposto un rinnovo contrattuale al Cobra; a livello economico l’intesa tra i club sarebbe stata trovata. E allora cosa manca? Per far partire il proprio attaccante, comunque gradito a mister Vecchi, il sodalizio della famiglia Rosso vorrebbe prendere un’altra punta (oltre al giovane Delle Monache dalla Sampdoria, considerato un trequartista) per non trovarsi scoperta nel reparto offensivo. Questo aspetto sarebbe stato garantito dopo il summit a Vicenza di martedì tra la dirigenza veneta e l’entourage del calciatore.

Rolfini vuole Ancona

Alex Rolfini, dal canto suo, ha fatto capire di voler solo il Cavaliere armato dopo le prospettive di mancato rinnovo. All’ombra del Conero ha vissuto la sua miglior annata da professionista (19 gol tra campionato e Coppa Italia), nel 2021-2022, con Colavitto allenatore. Da un paio di giorni si allena a parte e, dalle classiche voci di corridoio che si susseguono in questi periodi, avrebbe già svuotato sia l’appartamento nel centro di Vicenza sia l’armadietto personale nello spogliatoio. Aspetta solo il via libera per le Marche. Micciola e l’Ancona sono in all-in con tutti i rischi del caso.

Vagiotzis sì, Nador via

Se qualcosa dovesse incepparsi, trovare un’alternativa last-minute (l’altro ex Faggioli si è accasato all’Arzignano, Samuele Longo al Ponferradina in Spagna giusto per citare due profili valutati come potenziali “Piani B”) sarebbe veramente dura. A proposito, rispedite al mittente le proposte di Silipo del Monterosi e di Vuthaj svincolato dal Crotone. Nella giornata di ieri, intanto, la società ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Giugliano fino al termine della stagione del centrocampista greco classe 1996 Vasilios Vogiatzis. Il tutto come anticipato già nella nostra edizione del mercoledì. Contestualmente, Steven Nador (‘02) saluta e torna alla Spal rientrando così dal prestito con cui era arrivato quest’estate. L’Ancona ha richieste anche per Gatto (‘93), Saco (‘02, proprietà Napoli) e Marenco (‘03) ma nessuno dei tre, salvo colpi di scena, è ritenuto in uscita.

Un Cioffi che scalpita

Mentre le attenzioni degli addetti ai lavori sono proiettate alle ultime ore di mercato, la squadra continua a lavorare sul campo verso la trasferta di sabato ad Alessandria contro la Juventus Next Gen (oggi nuova seduta alle 13.30 al Paolinelli). Colavitto dovrà rinunciare agli squalificati Mondonico e Prezioso e tornerà al 4-3-3. Nel tridente, dove Energe non è al meglio, c’è un Cioffi che scalpita. L’esterno napoletano, ancora a zero reti, era ai box da prima di Natale e ora può considerarsi ristabilito dal problema muscolare che lo aveva stoppato. Anche dalle sue giocate (e magari dai suoi gol) passerà la salvezza. Inutile girarci intorno.