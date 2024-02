Ancona, il Vicenza non cede: Rolfini sfuma sul gong. In arrivo (a sorpresa) l'esperto Finotto dalla Triestina

ANCONA Sfuma proprio all'ultimo giorno di calciomercato il ritorno di Alex Rolfini ('96) ad Ancona. L'attaccante del Vicenza, capocanniere all'ombra del Conero con 18 gol in campionato nella stagione 2021-2022, dopo una trattativa estenuante (forse portata troppo alle lunghe, ndr) resta al club veneto che non è riuscito a sostituirlo con un'altra punta e, di conseguenza, non ha dato il via libera al trasferimento. L'Ancona con il Cobra aveva da settimane in mano l'accordo per 18 mesi incassando la sua volontà a rivestire il biancorosso e ritrovare mister Colavitto con cui aveva vissuto la miglior stagione da professionista. Un esito clamoroso per come si erano messe le cose da diverso tempo.

Arriva l'esperto Finotto

Alla fine, per puntellare l'attacco, l'Ancona ha scelto un profilo esperto.

Si tratta di Mattia Finotto, classe '92, nativo di Valdobiaddene e in uscita dalla Triestina dove in questa stagione ha totalizzato 19 presenze, 2 reti e 4 assist. Prima o seconda punta in base al sistema di gioco, all'occorrenza anche attaccante esterno, nel suo passato ci sono otto stagioni di Serie B con Monza, Spal, Cosenza, Cittadella e Ternana. 186cm, piede destro si unirà ai biancorossi già dalla rifinitura di domani in vista di Juventus Next Gen.-Ancona di sabato alle 16.15 al Moccagatta di Alessandria. Manca solo la firma, che arriverà a breve, per legarsi ai dorici fino a giugno 2025.