Ancona, mister Donadel esonerato. Per la successione favorito l'ex Colavitto: in queste ore l'incontro con il club

ANCONA - Marco Donadel non è più l'allenatore dell'Ancona. La decisione della società (esonerato anche il suo staff) arriva all'indomani del deludente pareggio di ieri (22 ottobre) al Romeo Neri contro il Rimini ultimo in classifica. Determinante il summit mattutino tra i dirigenti e il presidente Tony Tiong collegato dal Giappone.

Il possibile successore

L'Ancona, appena un punto sopra la zona playout, in questo inizio di stagione aveva totalizzato quattro sconfitte, tre pareggi e sole due vittorie contro Pineto e Olbia.

Oggi la squadra si allenerà (probabilmente guidata dal collaboratore De Feudis e dal preparatore Virgili) e poi sarà affidata al successore di Donadel in vista della sfida di giovedi alle 18.30 contro l'Arezzo al Del Conero. Il favorito è l'ex Gianluca Colavitto (ancora sotto contratto fino a giugno 2024), esonerato lo scorso 7 aprile, ma non sono escluse altre piste.

Proprio in queste ore del pomeriggio dovrebbe tenersi l'incontro decisivo tra Colavitto e la proprietà biancorossa per definire il suo ritorno all'ombra del Conero. Se non dovessero presentarsi intoppi, domani sarà lui a dirigere l'allenamento delle 13.30. Insieme al mister campano dovrebbero tornare anche gli storici collaboratori Marco Noviello e Gerardo Fiorillo.