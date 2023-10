Ancona, Donadel esonerato: la decisione del club nel summit mattutino con Tiong

ANCONA - Marco Donadel non è più l'allenatore dell'Ancona. La decisione della società arriva all'indomani del deludente pareggio di ieri (22 ottobre) al Romeo Neri contro il Rimini ultimo in classifica. Determinante il summit mattutino tra i dirigenti e il presidente Tony Tiong collegato dal Giappone.

L'Ancona, appena un punto sopra la zona playout, in questo inizio di stagione aveva totalizzato quattro sconfitte, tre pareggi e sole due vittorie contro Pineto e Olbia. Oggi la squadra si allenerà (probabilmente guidata dal collaboratore De Feudis e dal preparatore Virgili) e poi sarà affidata al successore di Donadel in vista della sfida di giovedi alle 18.30 contro l'Arezzo al Del Conero. Il favorito è l'ex Gianluca Colavitto (ancora sotto contratto fino a giugno 2024), esonerato lo scorso 7 aprile, ma non sono escluse altre piste.