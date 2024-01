ANCONA La pazienza dell’Ancona sta per finire. Compresa quella dei tifosi, più che legittimamente. La soap opera legata al ritorno dell’ex capocannoniere Alex Rolfini (‘96), oggi al Vicenza e autore di 19 gol tra campionato e Coppa Italia nel 2021-2022 all’ombra del Conero, sta assumendo contorni innaturali. Nonostante abbia in mano, almeno da due settimane, l’accordo con il calciatore (18 mesi di contratto), il ds Francesco Micciola non riesce a chiudere l’operazione in mancanza ancora l’ultimo sì, il più importante: quello del Vicenza.



L’ultimatum

Da ciò che filtra, per quanto il Cobra venga ritenuto dai dorici (in particolare da mister Colavitto) l’obiettivo numero uno - sono parole del presidente Tiong in conferenza stampa - non si può pensare di arrivare all’ultimo giorno di mercato rischiando di rimanere con un pugno di mosche. Ecco perchè, nella giornata di ieri, l’Ancona avrebbe lanciato un ultimatum al club veneto (che non ha ancora completato l’innesto del giovane talento offensivo classe 2005 Delle Monache dalla Sampdoria) aspettando per oggi la risposta definitiva. Rolfini, dietro nelle gerarchie rispetto ai colleghi Ferrari e Pellegrini, è in scadenza di contratto anche se il tecnico Vecchi lo apprezza come giocatore. L’attaccante, impiegato un quarto d’ora nell’ultima sfida contro la Virtus Verona (0-0), starebbe spingendo forte per tornare nelle Marche. Con lui si completerebbe un ipotetico tridente con Spagnoli e Cioffi (Rolfini può partire da esterno) su cui poggiare le speranze salvezza e gettare basi importanti per il futuro. Ma non si può temporeggiare in eterno, tenendo sempre presente che Micciola e l’Ancona da questo mercato si giocano davvero tantissimo.

Il piano B

La giornata del lunedì è stata anche quella della ricerca del Piano B. Accantonati, per ragioni tattiche, Minesso (‘90) e Longo (‘92) con l’ex Petrella (‘93) lasciato come eventuale ultima spiaggia, l’alternativa a Rolfini è ancora un altro ex. Si tratta della punta dell’Entella Alessandro Faggioli (‘00) per cui il proprio club avrebbe aperto al prestito secco. Attenzione, però. Sei messi di accordo ma con la facoltà di ridiscutere poi a stagione finita. Il ds biancorosso non ha chiuso la porta, dando appuntamento alla giornata odierna. Ovviamente in relazione alla risposta che darà il Vicenza su Rolfini. Sondato anche Gagliano (‘00) del Potenza ma destinato al Foggia.

L’urgenza in mediana

«Prenderemo un centrocampista se si presenterà l’occasione, altrimenti siamo a posto così». Le parole di Micciola nel post Ancona-Cesena lasciano il tempo che trovano. Il centrocampista da prendere, viste le lacune qualitative e le assenze tra acciacchi e squalifiche, non va considerato occasionale ma prioritario. Lo stesso patron Tiong è di questa idea. Ecco perchè le operazioni di ricerca sono immediatamente riprese in questo senso (forse proprio grazie alle parole del presidente...). Oltre ai profili - accantonati - di Delcarro (‘93) e Calcagni (‘94), sul taccuino anconetano sono finiti Clemenza (‘97) dell’Entella e il greco Vasilios (‘96) del Giugliano. Entrambi sono oggetto di valutazioni ma non sono i soli. Intanto, per quanto riguarda le uscite, oggi Nador (‘02) farà ritorno dal prestito alla Spal mentre il difensore Marenco (‘03), in assenza di offerta congrua, non partirà anche alla luce della squalifica di Mondonico (‘97) per la prossima gara contro la Juventus Next Gen.