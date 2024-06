Ancona, ora è ufficiale la bocciatura: è l'unica squadra esclusa dalla Lega Pro

L'Ancona è l'unica squadra esclusa dalla Lega Pro. La notizia, ormai ufficiale da giorni, è stata ratificata questa mattina dopo il Consiglio Federale.

Il comunicato

Il comunicato della FIGC, a seguito del Consiglio Federale di stamattina, che ufficializza l’esclusione dell’Ancona:

“All’esito dell’esame delle domande per l’iscrizione ai campionati professionistici 2024/25 delle Commissioni competenti, il Consiglio Federale ha preso atto della non concessione della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di Lega Pro per la sola società Ancona, la quale non ha presentato alcun ricorso avverso alla comunicazione della Covisoc”.