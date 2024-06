Ancona, stasera il corteo degli ultras biancorossi in pieno centro: «Orgoglio dorico»

ANCONA Nel silenzio da parte della società, fanno rumore le parole della Curva Nord che si è esposta sull’assurda situazione che sta vivendo l’Ancona.

Il comunicato

«Purtroppo per l'ennesima volta ci ritroviamo costretti a parlare di argomenti che non dovrebbero competerci - parte il comunicato della Curva -, di società, di iscrizioni, di fallimenti, di penalizzazioni, di bonifici fatti o non fatti. Per l'ennesima volta vediamo lo spettro, se non la certezza, della non iscrizione della nostra beneamata, questa volta poi caduto come un fulmine a ciel sereno. Siamo stanchi, delusi e incazzati. Non sappiamo quale sarà il futuro della nostra Ancona ma di due cose siamo certi: la prima che non accetteremo nessun’altra squadra al di fuori di questa, questo è stato l'ultimo progetto da noi avallato e se questa Ancona scomparirà per noi si chiuderà il sipario.

Se questa Ancona invece riuscirà in qualche modo ad andare avanti subentrerà l'altra nostra certezza, non saranno accettati nessuno degli attuali indegni dirigenti, quelli del noi&voi, quelli che ci hanno colpito alle spalle da infami, se qualcuno pensasse di restare, sappia che verrà duramente contestato finché non se ne andrà.

Speriamo che sin da oggi il sindaco, in veste di primo cittadino della nostra Ancona, si metta in moto per trovare una soluzione e riconosca le nostre parole. Meritiamo rispetto» si conclude la nota degli ultras. E’ stato organizzato dalla Curva un corteo (ritrovo stasera alle 19.30 in Piazza Roma): «Invitiamo tutti i tifosi dorici ad unirsi a noi in questo corteo. Coloriamo il centro, portiamo scarpe, bandiere e maglie biancorosse. Fuori l’orgoglio». Infine, sono stati affissi degli striscioni contro la società in diversi punti della città.