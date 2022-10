Ancona e Cab Stamura insieme per la "Scuola in movimento": ufficiale l'intesa

ANCONA- Ancona e Cab Stamura insieme. La scuola del movimento è un progetto che si colloca all’interno della scuola calcio. Nasce dall’esigenza di dare un maggior bagaglio di esperienze motorie al bambino che, anche se ha scelto la disciplina calcio, non può non avere altre opportunità.

L'intesa tra le due realtà

L’Ancona punta molto su questo progetto che è rivolto ai più piccoli (ragazzini di 5-6 anni). L’obiettivo è quello di dedicare attenzione ai particolari e che parte per ricreare le condizioni motorie di strada. La ginnastica artistica, il karate, e il basket sono le attività che si alterneranno con il calcio. Il club biancorosso, in tal senso, ha sugellato la prima collaborazione con la Cab Stamura: «Come società abbiamo risposto in maniera entusiasta alla proposta presentata dall’U.S.Ancona e con altrettanto fervore andremo a tuffarci in un ambiente che esula dal nostro ma che abbraccia sempre il settore giovanile e il mondo dei ragazzi – ha detto Gianluca Cianforlini, tecnico e istruttore Minibasket - Siamo curiosi di come potranno approcciarci i piccoli biancorossi alla pallacanestro, sicuri che sarà un’esperienza formativa anche per noi allenatori. Speriamo che questa sia solo la prima di una serie di occasioni per affiancare il nome del Cab Stamura a quello dell’Ancona». Infine il commento del Responsabile del settore giovanile biancorosso, Leonardo Scodanibbio: «Finalmente partiamo con un progetto che abbiamo molto a cuore, crediamo fortemente che un’attività multilaterale in età sensibile, possa costituire un volano per la crescita dei nostri piccoli calciatori – ha concluso - Fin dal primo incontro con Cianfrolini, c’è stata una visione comune sulle potenzialità di questo percorso. Ringraziamo la CAB Stamura per la grande sensibilità e disponibilità dimostrata nei nostri confronti. Sarà la prima di altre iniziative che proporremo nell’arco della stagione ai nostri tesserati».