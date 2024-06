ANCONA Un incontro top secret, al Federico II Jesi. Rigorosamente blindato. Da una parte il sindaco dorico Silvetti accompagnato dagli assessori Eliantonio, Zinni e Berardinelli. Dall’altra Mauro Canil e Roberto Nocelli, socio di minoranza e ad dall’Ancona, tenuti ben lontani dalla città. Per ordine pubblico. Hanno avuto la faccia per presentarsi: non era scontato visti gli scempi degli ultimi giorni. Il summit ad alta tensione è la fotografia più fedele del momento delicato che si respira nel capoluogo dopo la mancata iscrizione alla Serie C.

Sullo sfondo c’è di tutto: stipendi non pagati dal presidente Tiong ai tesserati entro la scadenza decisiva (“appena” 430mila euro a fronte di un investimento da circa 8 milioni in tre stagioni, molto strano no?), bonifici bluff mai esistiti propinati a tifoseria e stampa alle 23.35 fino ad arrivare alle incredibili rassicurazioni rivolte ai calciatori dall’inafferabile Tiong sull’adempimento degli obblighi salariali con relativi chiarimenti («Don’t worry, the club will pay all salaries. You will know the truth soon», il testo del messaggio inviato al centrocampista Saco poi condiviso con i compagni). Quello che conta, tuttavia, è la realtà. Da conquistare Una realtà chiamata Serie D per la quale Silvetti è già all’opera. L’imperativo è non disperdere l’enorme patrimonio imperniato sulla tifoseria e sul settore giovanile.



«Voglio Tiong entro il 16»



«Ho chiesto un incontro formale a Tony Tiong, o con chi abbia la procura per rappresentarlo, entro la prossima settimana che si concluderà il 16 giugno - ha spiegato il primo cittadino ai giornalisti e alla delegazione di tifosi della Curva Nord che lo attendevano in Comune - Dopo che la Covisoc si sarà espressa sull’esclusione (lunedì 10), avrò bisogno dalla proprietà dei marchi, del mandato a vendere e dell’esatta situazione patrimoniale e debitoria del club (tra i 2 e i 3 milioni, ndr). Capiremo in quella sede se ci sarà continuità societaria oppure no. Dovranno spiegarci bene cosa è accaduto. Quando ho saputo degli stipendi mancanti? Alle 3 dell’ultimo giorno. Roberta Nocelli poteva sapere da tempo della situazione di crisi? Ora come ora non posso garantire per nessuno che non sia la mia amministrazione e la città». Almeno questa volta il malese risponderà? Pensare a un Tiong che vada avanti in Serie D, oggi come oggi, sarebbe fantascienza pura. Allo stesso modo di un Tiong che decida di imboccare la strada del fallimento. Con tutto ciò che ne derivi.



Un investimento da 5 milioni



Palazzo del Popolo è già al lavoro, come detto, per salvare la D in sovrannummero. Ci sarebbero già stati i primi sondaggi esplorativi tra cui quelli di un emissario vicino all’ex presidente Stefano Marconi. Nulla di confermato: «In questa fase bisogna stare molto attenti ai soggetti intenzionati a entrare - la chiosa di Silvetti - Abbiamo recepito in maniera chiara la posizione della tifoseria di contrarietà a fusioni e nuove matricole. Cercheremo di fare il possibile per salvare quest’Ancona. Sono in contatto con i vertici Figc, l’iscrizione alla D a livello burocratico non dovrebbe essere un problema. Ma dobbiamo trovare un investitore serio per questa città». Tra pendenze con i giocatori (le quattro mensilità note), buonuscite contrattuali, debiti con i fornitori, iscrizione, fideiussione (31mila euro) e l’allestimento di una rosa degna del blasone servono all’incirca 5 milioni: «L’investimento è importante ma ci sono tante cose che possiamo salvaguardare tra il vivaio e i tifosi che in casa e in trasferta non hanno mai fatto mancare il proprio supporto. Restiamo uniti».