ANCONA Dalle vie del centro fino alle tribune del Sorrentino di Collemarino. Dove oggi pomeriggio alle 15 l’Under 17 dell’Ancona si giocherà l’accesso alle Final Four Scudetto che si giocherà proprio nelle Marche. La marcia dell’orgoglio dorico, organizzata in questi giorni dalla Curva Nord, alla luce della clamorosa non iscrizione dell’Ancona alla prossima Serie C, tocca due punti fondamentali: la difesa della Serie D e la salvaguardia del settore giovanile. Un patrimonio raro e prezioso, quello del vivaio, capace in questa stagione di raccogliere lustri e soddisfazioni in giro per l’Italia.



«Aiutateci, fate presto»

«Aiutate il settore giovanile dell’Ancona ma fate presto - è l’appello lanciato dal responsabile delle società affiliate dell’Ancona Matteo Bartoloni, anconetano doc - Per le vie del centro c’erano centinaia di ragazzini in divisa, i loro genitori, i tecnici, i dirigenti. La stessa cosa succederà a Collemarino. Bisogna salvaguardare questo patrimonio. I campus sono già sold out? Confermo la grande presenza. Dorico, Civitanova e Cingoli. Sono stati un’altra testimonianza d’amore verso questi colori». A proposito, chi li rimborserà (spese dai 300 ai 500 euro a ragazzo)? È la domanda che si pongono in tanti. Grandi e piccoli. Traditi e delusi da persone verso cui avevano riposto fiducia. Più di 200 tesserati direttamente in capo all’Ancona. 27 società affiliate tra cui due di calcio a 5 (Mantovani C5 e Cus Ancona) e alcune di fuori regione. Il timore che, senza una guida, questi numeri ottenuti con sudore e fatica possano dissolversi come neve al sole: «Chi si accollerà l’onere e onore di far ripartire il calcio ad Ancona troverà passione, sacrificio, attaccamento e fierezza. L’ho anche ribadito nella call di due giorni fa proprio con le affiliate, per far capire che sono qua e non me ne vado. Come spesso accade in queste circostanze, le chiamate ai nostri ragazzi da parte di altri sono già iniziate e restano frequenti tuttora. Ma andiamo avanti, non ci fermiamo. Questo percorso partito dal 2017 con l’Anconitana non può interrompersi. Pensate a questo e aiutate il Cavaliere armato. C’è bisogno di voi».

La Nord a Collemarino

Come detto, i ragazzi della Nord saranno presenti oggi al Sorrentino per sostenere l’U17 guidata da un altro dorico purosangue come Lorenzo Bilò nel ritorno dei quarti di finale contro il Benevento (2-3 all’andata in Campania): «Saremo presenti ai quarti di finale dell'Ancona Under 17 a Collemarino - scrivono gli ultras in un comunicato diffuso via social - L'appuntamento è alle ore 14.30 al Sorrentino. Invitiamo tutta la tifoseria a questa ennesima dimostrazione di attaccamento assoluto verso ciò che questi indegni mercenari hanno calpestato e distrutto in così poco tempo. Faremo il tifo per quella maglia la nostra maglia e gli faremo sentire tutto il nostro calore a questi ragazzi».

Il gesto della Croce Gialla

In campo anche la Croce Gialla che, nonostante una mancanza di 25mila euro, ha garantito il proprio impegno nelle finali giovanili: «La Croce Gialla conferma, purtroppo, la persistenza dell'insoluto, pari a circa 25.000 euro di arretrati con la società sportiva. Fino ad ora, per questioni di rispetto e professionalità, in virtù di uno storico rapporto che lega la Croce Gialla all' Ancona, non si è proceduto a muovere azioni legali nella speranza e fiducia che quest'ultima onori a breve i suoi impegni. In caso contrario le azioni legali verranno inevitabilmente intraprese. La Croce Gialla tiene, comunque, a precisare che domenica 9 giugno garantirà assistenza alla partita dell'Ancona Under 17, nonostante la persistenza della morosità, perché ritiene che non sia corretto che a rimetterci siano ragazzi di 16 anni che hanno creduto e credono nei valori dello sport». Altro bel gesto quello del Colle 2006: «In vista della bellissima iniziativa della Curva Nord a Collemarino anche noi del Colle 2006 vorremmo far sentire la nostra vicinanza e solidarietà a questi ragazzi che come noi credono ancora nel valore e nel rispetto della maglia che portano. Per questo domenica, il Colle 2006 offrirà acqua fresca a tutti i presenti».