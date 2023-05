ANCONA Cambiano le prospettive. E non solo quelle tecnico-tattiche. Carrarese-Ancona di stasera alle 20.30, secondo turno playoff della fase di girone in gara unica, è una porta sul futuro a trecentosessanta gradi. Una vittoria dorica, l’unico risultato possibile da regolamento nei 90’ per passare il turno vista la classifica finale (Carrarese quarta, Ancona settima), aprirebbe scenari prelibati sotto tanti punti di vista. In primis per la squadra che, dopo una stagione in chiaroscuro, avrebbe la possibilità di accedere al tabellone della fase nazionale insieme all’élite dei tre gironi che si contenderà l’ultimo posto in Serie B. Scenari prelibati anche per l’allenatore Marco Donadel che, inevitabilmente, in caso di avanzata metterebbe una discreta ipoteca sulla propria permanenza anche nel prossimo campionato. E infine per tutto l’ambiente biancorosso che, proseguendo il valzer degli spareggi, godrebbe nuovamente della chance di potersi confrontare anche con realtà che hanno caratterizzato un passato antico e mai sopito. Pescara e Vicenza, giusto per citarne un paio. Tra il dire e il fare c’è di mezzo la Carrarese di Alessandro Dal Canto. Una Carrarese quasi tabù, in grado di collezionare una vittoria e un pareggio nei precedenti stagionali, di disputare un girone di ritorno da autentica big e di avere a disposizione due risultati su tre tra le mura amiche del Dei Marmi. In sostanza, servirà una vera impresa alla truppa anconetana.

Stamattina le scelte

Blindata la rifinitura di ieri al Del Conero che ha preceduto la partenza verso la Toscana. Solo stamattina, al termine della riunione tecnica, saranno svelate le ultime scelte di formazione. Tendenzialmente, da quanto filtra, si dovrebbe andare verso la riconferma dell’undici di giovedì (3-5-2) con alcune variazioni nell’interpretazione piuttosto che negli uomini. Davanti a Perucchini, probabile fiducia al pacchetto arretrato composto da Camigliano, Mondonico (ballottaggio con De Santis) e Fantoni. Recuperato anche Brogni, assente per squalifica nel primo turno contro la Lucchese. Gli esterni, Mezzoni e Martina, avranno più facoltà di spinta mentre in mediana, con Gatto in cabina di regia, vanno per la riconferma Simonetti e Paolucci. Davanti Di Massimo e Spagnoli sono favoriti su Moretti e Melchiorri con Petrella pronto a subentrare. L’idea tattica potrebbe essere leggibile: rimanere attaccati alla partita il più a lungo possibile e sfoderare l’artiglieria pesante, eventualmente, nell’ultima mezzora.

La fase nazionale

Le sei compagini dei tre gironi (due per ogni raggruppamento) che accederanno al primo turno della fase nazionale - andata giovedì 18 maggio e ritorno lunedì 22 maggio - troveranno nell’urna le terze classificate (Entella, Pescara, Lecco) più la vincitrice della Coppa Italia di C (Vicenza). Gli accoppiamenti, tramite sorteggio, terranno conto del criterio delle teste di serie (le terze, la regina di Coppa e la miglior classificata delle sei qualificate dalla fase di girone) con queste ultime che giocheranno in casa il ritorno. Oltre a Carrarese-Ancona in campo per il secondo turno Pro Sesto-Renate, Padova-Virtus Verona, Gubbio-Pontedera, Foggia-Potenza, Audace Cerignola-Monopoli. Domani in programma i sorteggi per il tabellone nazionale. Ci saranno anche Gatto e soci? Alle 22.30 lo sapremo.

Arbitro e diretta televisiva

Dirigerà l’incontro, disponibile in diretta sui canali di Sky Sport in radiocronaca integrale sulle frequenze di Radio Tua, il signor Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Curiosità: il fischietto campano era il quarto uomo, a novembre dello scorso campionato ‘21-‘22, proprio di Carrarese-Ancona terminata 1-1 (vantaggio di Battistella e pareggio di Sereni su calcio di rigore) sotto un autentico nubifragio. Nella sfida di ritorno dei playout di ieri, infine, Alessandria-San Donato Tavarnelle 1-1 e grigi che restano in C in virtù dell’1-2 maturato all’andata.