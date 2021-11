Ancona Matelica, notte fonda: è già 0-2 con l'Entella. Fermana subito sotto a Teramo, ancora 0-0 tra Vis Pesaro e Reggiana

ANCONA - In casa Ancona Matelica e Vis Pesaro, in trasferta - anche se vicina la Fermana. Esami importanti quelli che attendono le tre formazioni marchigiane con i biancorossi di Colavitto chiamati a chiudere un momento non troppo esaltante anche se l'Entella è avversario ostio, cerca invece conferme la Vis che però al "Benelli" se la dovrà vedere nel più difficile degli esami con la capolista Reggiana, esame importante quello che attende la Fermana nel sempre insidioso campo di Teramo.

SERIE C GIRONE B tredicesima giornata

Ancona Matelica-Entella 0-2

Imolese -Gubbio 1-0

Lucchese -Montevarchi

Olbia-Carrarese 0-1

Pistoiese-Viterbese 1-1

Siena-Modena

Teramo-Fermana 1-0 (Viero al 4')

Vis Pesaro-Reggiana

Pontedera- Grosseto 2-0 giocata ieri (Magnaghi rig. al 9', Perretta al 43')

Classifica:

Reggiana 28, Cesena 25, Modena 24, Ancona Matelica, Siena, Pescara 20, Imolese, Vis Pesaro 18, Gubbio 17, Virtus Entella 16, Pontedera, Carrarese 15, Lucchese 14, Olbia,Montevarchi 13, Fermana 12, Teramo 11, Pistoiese, Grosseto 10, Viterbese 7.

