Ancona-Senigallia, domenica due derby mozzafiato nel giro di sole tre ore

ANCONA - Non uno, ma due. A distanza di poche ore domenica doppia sfida tra Ancona e Senigallia con i punti in palio tanto nel calcio quanto nel basket che pesano tantissimo. Una combinazione davvero avvincente con il derby del calcio che andrà in onda allo stadio del Conero alle ore 15, il tempo di prendere fiato e magari prendere la strada versio nord con la sfida al sapore di pallacanestro al palasport di Senigallia alle ore 18.

LEGGI ANCHE:

Top 10 dei cibi più grassi e calorici, patatine fritte al 9° posto: l'insospettabile sul podio. Chi sarà al primo?

Anconitana-Vigor è sfida che evoca tanti ricordi ma oggi più che mai bisogna pensare tanto per Marino quanto per Clementi al presente con i biancorossi che dopo la sconfitta di Castelfidardo debbono ritrovare la marcia per riconquistare il primo posto mentre i rossoblù di Clementi cercano un risultato positivio per dare forza all'operazione playoff.

Punti che pesano tantissimo anche nel basket dove sia la Goldengas che la Luciana Mosconi hanno bisogno di punti per provare a uscire dalla sempre angusta zona playout con un calendario insidisioso nelle ultime giornate della stagione regolare per entrambe.

Ultimo aggiornamento: 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA