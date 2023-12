ANCONA Aprirà ufficialmente martedì prossimo 2 gennaio ma il mercato è già caldo. A sentire i procuratori e gli operatori in questi giorni, nessuno si sbilancia. La versione ufficiale è la solita, per tutti o quasi: è presto. In realtà i cellulari dei protagonisti delle trattative sono già intasati, ognuno cerca quanto meno di avvantaggiarsi rispetto a potenziali concorrenti rispetto agli obiettivi che ha fissato sul proprio taccuino.

Linee guida

Per quanto riguarda l’Ancona, le linee guida che ispireranno i movimenti di Francesco Micciola sono state dettate dallo stesso direttore sportivo dorico nel post partita di Lucca: «Prenderemo giocatori più funzionali all’idea di gioco del nostro allenatore, uomini di fiducia che conosciamo bene e che vorrei riportare, Ci manca la qualità nell’andare a far gol e anche quel pizzico di cattiveria agonistica che non ho visto nel primo tempo di Lucca». Di conseguenza è logico aspettarsi che le prime mosse di Micciola siano in direzione di elementi che Colavitto abbia già avuto ai suoi ordini.

Le priorità

La precedenza assoluta va all’attacco, in quanto a Lucca sia Micciola che Colavitto hanno dichiarato a chiare lettere come lì davanti manchi qualità. L’ Ancona sinora è rimasta aggrappata ai gol di Alberto Spagnoli. I tre gol di Energe sono l’unico altro contributo fornito dalle punte attuali al fatturato offensivo dell’Ancona. Quindi fari puntati su un paio di attaccanti che tanto bene hanno fatto in maglia biancorossa nel recente passato, ovvero Alessandro Faggioli (00) e Alex Rolfini (96). Facile a dirsi, piuttosto complicato da realizzare. Partiamo da Faggioli. Il suo nome è in cima alla lista dei desideri di Colavitto, convinto che il classe 2000 possa rinverdire i fasti della stagione 2021-22 quando sotto la sua guida realizzò 14 reti che gli valsero il passaggio all’Entella e un contratto a cifre a tre zeri con scadenza 2026. L’anno scorso Faggioli realizzò 7 reti giocando per lo più spezzoni finali di gara, quest’anno invece inizio in ombra prima di diventare titolare fisso.

Al suo attivo due assist e un paio di rigori guadagnati. Fattori favorevoli al suo ritorno: la stima di Colavitto e il forte desiderio del centravanti di tornare ad Ancona, che ha conservato un forte legame con lo staff tecnico e con l’ambiente. Gli ostacoli sono rappresentati da un’operazione da chiudere in prestito e dai dubbi di Micciola circa la compatibilità di Faggioli con Alberto Spagnoli. Eccoci ad Alex Rolfini già capocannoniere del girone nel 2021-22, al suo attivo 8 reti con il Vicenza lo scorso anno e 2 centri sinora nel campionato in corso. Attualmente Rolfini è infortunato, una lesione muscolare che lo tiene fuori dai giochi dall’8 dicembre. Per lui trattativa forse meno complicata ma tutta da impostare.

Altri nomi

Passando agli altri reparti, in difesa il nome caldo è quello di Alessandro Di Renzo (00) attualmente al Monterosi. Sembrava un affare in dirittura d’arrivo invece qualche frenata c’è stata. Sarebbe l’alternativa a Martina da esterno mancino di difesa. Per il centrocampo attenzione a Riccardo Calcagni (94) centrocampista che Colavitto e Micciola hanno avuto nel 2020-21 al Matelica, attualmente in forza al Novara. Il contratto in scadenza a giugno prossimo e il rinnovamento previsto dalla nuova proprietà della società piemontese potrebbero renderlo un profilo appetibile.