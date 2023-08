Si ritroverà stamattina l’Ancona, alle 10 al Paolinelli (tornato quartier generale per le problematiche logistiche del Dorico), per tuffarsi ufficialmente nella prima settimana di campionato che culminerà nell’esordio di sabato, alle 20.45, al Comunale di Chiavari contro l’Entella. Si ritroverà con tante differenze rispetto all’ultimo allenamento effettuato venerdì scorso prima dell’amichevole di Matelica giocata il giorno seguente al Giovanni Paolo II.

Chi viene, chi va

Dopo gli attaccanti Moretti (‘94) e Lombardi (‘02), passati al Brindisi rispettivamente a titolo definitivo e in prestito, hanno salutato anche il centrale Agostino Camigliano (‘94) e il fantasista Mirco Petrella (‘93) partiti in direzione Pro Vercelli. Le loro uscite, a tal proposito, verranno ufficializzate oggi. Parliamo di uscite, come anticipato nei giorni scorsi, nell’ambito di un doppio scambio con i piemontesi che ha previsto lo sbarco nelle Marche del jolly di fascia fanese ex Fermana Gianluca Clemente (‘96) e del difensore classe 2002 Alessandro Macchioni. Non saranno i soli volti nuovi all’allenamento di oggi visto e considerato, riprendendo un’operazione già chiusa nel fine settimana, che mister Donadel avrà a disposizione anche il gigante norvegese Julian Kristoffersen (‘97) pronto a mettersi a disposizione. Il centravanti, soprannominato il “Vichingo” per la sua provenienza scandinava, arriva dalla Salernitana e ritroverà la Lega Pro dopo l’avventura, nella scorsa stagione, con la Virtus Verona. La stessa Ancona, nell’ultimo mercato di gennaio, lo cercò poi un infortunio - smaltito successivamente - impedì la chiusura delle trattative.

Il primo giorno

Tutti e tre, di primissima mattina, sosterranno le visite mediche supervisionati dal responsabile sanitario della società Giorgio Del Gobbo. Poi smaltiranno le formalità di rito e si aggregheranno subito al gruppo di lavoro. L’innesto di Clemente, in virtù del ruolo di esterno, riveste subito importanza in quanto Lorenzo Peli (‘99) ha un residuo di squalifica e non potrà essere utilizzato in Liguria.

Mezzala, obiettivo Gavioli

Sulla mezzala richiesta da Donadel, per aumentare le rotazioni nel mezzo, dopo una serie di valutazioni le attenzioni della società si sono focalizzate sul classe 2000 di proprietà della Reggina Lorenzo Gavioli. Scuola Inter, piede destro ma capacità di giocare anche a sinistra nelle ultime due stagioni è reduce dalle esperienze in Serie C con Pro Patria e Renate. In precedenza, sempre in Lega Pro, aveva indossato la maglia di Ravenna e Feralpisalò. Con la Primavera nerazzurra, nel 2017-2018, ha vinto il Torneo di Viareggio e la Supercoppa di categoria. Tappa fondamentale sarà la pronuncia odierna del Consiglio di Stato prevista per le 10. Se l’ultimo grado di giudizio confermerà l’esclusione dei calabresi dalla Serie B e, di conseguenza, dalle categorie professionistiche non ci sarebbero ostacoli allo sbarco ad Ancona.

Entella, oggi la prevendita

Intanto, in relazione a Entella-Ancona di sabato, i tifosi biancorossi che vorranno acquistare il biglietto per il settore ospiti (Gradinata Nord) del Comunale potranno farlo fino alle 19 di venerdì al costo di 9 euro più diritti. Il circuito di vendita sarà Etes sia online sia nei punti vendita autorizzati come Computer New Files di corso Carlo Alberto.