Ancona, riecco il Pineto: dorici impegnati in Coppa Italia. Ospiti avanti con Baggi alla mezzora SEGUI LA DIRETTA

ANCONA Superare il primo turno. Per onorare una competizione, la Coppa Italia di Lega Pro, che merita adeguato rispetto ma soprattutto per scongiurare il rischio di figuracce che potrebbero far riemergere pericolose fragilità del recente passato. Fragilità, bene ricordarlo, solo parzialmente allontanate dall’importante successo di Olbia. Tra gli ospiti, ancora indisponibile l’ex De Santis mentre dovrebbe partire dal primo minuto l’anconetano Luca Lombardi. Dirigerà il match Giuseppe Rispoli della sezione di Locri.

La cronaca

Nel primo tempo poche emozioni e perlopiù di marca ospite.

Vitali dice di no a Njambe su punizione ma poi deve capitolare sull'inserimento di Baggi che, anticipa Barnabà, e deposita in fondo al sacco mandando avanti i suoi. Per il resto ben poco da segnalare con l'Ancona in difficoltà sia nella manovra che nelle occasioni con l'inedito tridente composto da Energe, Kristoffersen e Mattioli che non incide.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita

Regolamento e tabellone

Secondo il regolamento della Coppa Italia, fino alla semifinale si giocherà in gara secca. Ragion per cui, in caso di pareggio stasera dopo i novanta minuti, si procederà con i tempi supplementari. Se anche dopo centoventi giri di lancette dovesse protrarsi il segno “X”, spazio alla lotteria dei calci di rigore. Chi avanzerà nel tabellone affronterà, in trasferta tra il 7 e il 9 novembre, la vincente di Pescara-Fermana che si giocherà domani sera (20.45) all’Adriatico. I biglietti per i settori locali (non sono validi gli abbonamenti stagionali sottoscritti) saranno in vendita fino al calcio d’inizio sul circuito Diyticket.

I precedenti di Coppa

Nelle precedenti due stagioni, con Gianluca Colavitto al timone, l’Ancona non è mai andata oltre gli ottavi di finale. Nel 2021-2022, i biancorossi superarono al primo turno il Montevarchi (ai rigori), al secondo l’Avellino al Partenio (0-1 con rete di Iannoni) e poi furono eliminati dalla Viterbese in casa (0-1 Iuliano). Lo scorso anno l’esclusione arrivò nella prima uscita contro il Rimini (0-1 Santini). Infine, Leonardo Colucci è il nuovo allenatore della Spal. Prende il posto dell’esonerato Mimmo Di Carlo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ANCONA-PINETO

ANCONA (3-4-3) Vitali; Cella, Nador, Barnabà; Clemente, Saco, Gavioli, Agyemang; Energe, Kristoffersen, Mattioli All. Donadel

PINETO (3-5-2) Mercorelli; Della Quercia, Ingrosso, Villa; Baggi, Teraschi, Lombardi, Schirone, Iaccarino; Chakir, Njambe All. Amaolo

ARBITRO Rispoli di Locri