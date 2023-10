ANCONA Superare il primo turno. Per onorare una competizione, la Coppa Italia di Lega Pro, che merita adeguato rispetto ma soprattutto per scongiurare il rischio di figuracce che potrebbero far riemergere pericolose fragilità del recente passato. Fragilità, bene ricordarlo, solo parzialmente allontanate dall’importante successo di Olbia. Con questi obiettivi, e con tante novità di formazione, l’Ancona ospiterà alle 20.45 sotto i riflettori del Del Conero il Pineto guidato dal sangiorgese Daniele Amaolo. Le due squadre si sono già affrontate a Passo Varano lo scorso 15 settembre, vittoria dorica per 1-0 con rete di Peli, ma occhio a focalizzarsi troppo a quell’unico precedente. Il gioco delle motivazioni farà, inevitabilmente, la differenza così come l’ampio turnover a cui si affideranno i due allenatori. Tra gli ospiti, ancora indisponibile l’ex De Santis mentre dovrebbe partire dal primo minuto l’anconetano Luca Lombardi.

«Ci teniamo tanto»

Il tecnico biancorosso Marco Donadel, che da giocatore ha vinto una Coppa Italia di A e B con il Napoli nel 2011-2012, ha inquadrato la sfida dopo la rifinitura svolta ieri a porte chiuse: «Ci teniamo tanto, vogliamo passare il turno e tenere vivo un sogno. Turnover? Abbiamo dei giocatori da tenere sotto osservazione». Su Olbia: «A livello di prestazione ero più soddisfatto dopo le partite contro la Juventus Next Gen o con l’Entella. In Sardegna è stato più difficile tutto ma la squadra ha voluto fortemente i tre punti. Come già detto abbiamo 18-20 titolari, in quest’ottica ben venga la Coppa. Pellizzari non sarà disponibile». Dirigerà il match Giuseppe Rispoli della sezione di Locri. Guardando alla squadra, inoltre, squalifica di tre giornate in campionato per il difensore Barnabà reo di aver colpito con un pugno Corti dell’Olbia (anche lui sanzionato) a fine gara.

Regolamento e tabellone

Secondo il regolamento della Coppa Italia, fino alla semifinale si giocherà in gara secca. Ragion per cui, in caso di pareggio stasera dopo i novanta minuti, si procederà con i tempi supplementari. Se anche dopo centoventi giri di lancette dovesse protrarsi il segno “X”, spazio alla lotteria dei calci di rigore. Chi avanzerà nel tabellone affronterà, in trasferta tra il 7 e il 9 novembre, la vincente di Pescara-Fermana che si giocherà domani sera (20.45) all’Adriatico. I biglietti per i settori locali (non sono validi gli abbonamenti stagionali sottoscritti) saranno in vendita fino al calcio d’inizio sul circuito Diyticket. Sempre sul medesimo circuito, online e nelle ricevitorie autorizzate, è aperta la prevendita per Ancona-Vis Pesaro di campionato in programma alle 20.45 di domenica.

I precedenti di Coppa

Nelle precedenti due stagioni, con Gianluca Colavitto al timone, l’Ancona non è mai andata oltre gli ottavi di finale. Nel 2021-2022, i biancorossi superarono al primo turno il Montevarchi (ai rigori), al secondo l’Avellino al Partenio (0-1 con rete di Iannoni) e poi furono eliminati dalla Viterbese in casa (0-1 Iuliano). Lo scorso anno l’esclusione arrivò nella prima uscita contro il Rimini (0-1 Santini). Infine, Leonardo Colucci è il nuovo allenatore della Spal. Prende il posto dell’esonerato Mimmo Di Carlo.

LE PROBABILI FORMAZIONI