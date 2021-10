L'Ancona a Reggio si gioca la vetta. La Fermana affronta la Lucchese, Vis a Chiavari con l'Entella

ANCONA Può tentare il sorpasso in vetta l’Ancona Matelica, stasera nel secondo turno infrasettimanale del girone B di Serie C. Come lo scorso 28 settembre si gioca di martedì e i dorici scendono in campo al Mapei Stadium contro la Reggiana, prima in classifica con soli due punti di distacco. Il tecnico Colavitto, uno che tiene tantissimo al gruppo, ha avuto poco tempo per fare sperimentazioni. Ci sono uomini recuperati (Sereni) e altri recuperabili (Papa e Del Carro), ma nemmeno per questa trasferta complicatissima, può schierare la formazione migliore. In campo sempre alle 21 la Vis Pesaro, chiamata all’esame Virtus Entella. I pesaresi arrivano nella cittadina ligure col vento in poppa di 8 punti nelle ultime quattro gare, ad affrontare avversari che nello stesso arco temporale hanno racimolato due pareggi e due sconfitte. Cerca un acuto anche la Fermana, di scena sempre alle 21 al Recchioni contro la Lucchese. I punti hanno lo stesso peso specifico della salvezza. Lo sa il tecnico canarino Riolfo, 4 passi in 5 partite, lo sa l’ambiente. La classifica è scomoda ma la verve vista sabato a Pescara ha erogato un pieno di energia per ritrovare il sorriso con una vittoria.

SERIE C girone B 10ª giornata

Viterbese-Siena ore 14.30

Montevarchi-Olbia ore 17.30

Gubbio-Carrarese ore 18.30 Sky

Cesena-Pontedera ore 21 Sky

Entella-Vis Pesaro ore 21

Fermana-Lucchese ore 21

Grosseto-Teramo ore 21

Imolese-Pistoiese ore 21

Pescara-Modena ore 21

Reggiana-Ancona Matelica ore 21

CLASSIFICA

Reggiana 21

Ancona Matelica 19

Cesena 18

Siena 16

Pescara 16

Modena 15

Carrarese 14

Gubbio 14

Imolese 14

Vis Pesaro 13

Pontedera 11

Entella 11

Lucchese 10

Teramo 10

Montevarchi 10

Olbia 10

Grosseto 8

Fermana 5

Pistoiese 5

Viterbese 3

PROSSIMO TURNO 11ª giornata

Ancona Matelica-Fermana sabato 23 ore 17.30

Imolese-Grosseto ore 17.30

Lucchese-Viterbese ore 17.30

Siena-Pescara ore 17.30

Teramo-Cesena ore 17.30 Sky

Vis Pesaro-Gubbio ore 17.30 Sky

Olbia-Modena domenica 24 ore 14.30

Carrarese-Entella ore 17.30

Pistoiese-Montevarchi ore 17.30

Pontedera-Reggiana lunedì 25 ore 20

© RIPRODUZIONE RISERVATA