Ancona-Reggiana e Vis-Entella per palati fini, la Fermana a Lucca spareggia già per la salvezza

ANCONA Due confronti diretti con le grandi e un altro spareggio anticipato per la salvezza per le marchigiane del girone B di Serie C. L’Ancona cerca la partita perfetta nella supersfida contro la Reggiana, desiderosa di riscattare la prima sconfitta della stagione subita a Gubbio e obbligata a vincere per riprendere il passo del Modena. Il grande assente su sponda anconetana è Alex Rolfini. Il capocannoniere dell’Ancona con 14 centri è stato fermato dal giudice sportivo. Poco male, perché le soluzioni offensive non mancano. Dopo un periodo di magra potrebbe tornare al gol Faggioli o l’esterno offensivo Del Sole che vuole ripetersi dopo essersi sbloccato con il Grosseto.

Sempre alle 14.30 si gioca Vis Pesaro-Entella: l’obiettivo dei pesaresi è quello di tornare a macinare punti dopo due sconfitte di fila. Banchini punta sul 3-4-3 con Gucci al rientro in attacco dopo la squalifica. Out De Respinis (lussazione alla spalla), due maglie per Tonso, Marcandella e Cannavò. In difesa, davanti a Farroni, Gavazzi e Ferrini sono inamovibili, da vedere se verrà confermato il giovane Piccinini o se verrà inserito un over, da scegliere tra Manetta e Di Sabatino. In mediana i due play saranno Coppola e Acquadro, con Saccani a destra e De Nuzzo a sinistra.

Cerca invece un colpo a Lucca la Fermana, obbligata a reagire ad un momento pesante perché la classifica si è fatta complicata i tema playout. Alle ore 14.30 al Porta Elisa l’appuntamento non si può steccare: serve un’impresa da trasferta. Dopo dodici partite senza alcun acuto, la Fermana ha frantumato ciò che di buono aveva costruito in autunno. Dall’ultima vittoria con l’Imolese, datata 5 dicembre, sembra passato un secolo. Impietosi i numeri successivi: la Fermana da dicembre in poi sarebbe ultima in classifica con 8 puntarelli raggranellati alla pari del Grosseto, uno in meno di Imolese e Montevarchi, due in meno di Pistoiese e Lucchese.

SERIE C girone B 29ª giornata

Ancona Matelica-Reggiana ore 14.30 Sky

Carrarese-Gubbio ore 14.30

Lucchese-Fermana ore 14.30

Olbia-Montevarchi ore 14.30

Pistoiese-Imolese ore 14.30

Pontedera-Cesena ore 14.30 Sky

Siena-Viterbese ore 14.30 Sky

Teramo-Grosseto ore 14.30

Vis Pesaro-Entella ore 14.30

Modena-Pescara lunedì 28 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Modena 68

Reggiana 65

Cesena 52

Entella 49

Pescara 47

Ancona Matelica 45

Gubbio 37

Pontedera 36

Carrarese 35

Vis Pesaro 35

Siena 34

Lucchese 32

Olbia 31

Teramo 30

Montevarchi 29

Fermana 26

Imolese (-2) 26

Viterbese 25

Pistoiese 24

Grosseto 21

