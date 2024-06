ANCONA Ogni giorno una nuova. In pieno stile teatrale. Ma dell’orrore. Il crac Ancona, con la mancata iscrizione dei dorici alla Serie C per i 430mila euro non versati relativi alle mensilità di marzo e aprile da corrispondere ai calciatori, si arricchisce di un altro capitolo. Il tutto dopo il weekend dello scaricabarile tradotto nelle note stampa emesse, in ordine cronologico, dal socio di minoranza Mauro Canil, dall’ad Roberta Nocelli e dal presidente Tony Tiong. Quest’ultimo, nella giornata di ieri avrebbe - in maniera incredibile - rassicurato ancora una volta la squadra. Nello specifico, attraverso un messaggio inviato al bomber Alberto Spagnoli (prima lo aveva fatto con Coli Saco), ha garantito «I have entrusted my lawyer to tell the story from my side to avoid any miscommunication. Regarding the salaries, again rest assured that all of you will be paid. Please understand that I will not be able to say more until the official communication is out». Tradotto: “Ho dato mandato al mio avvocato per raccontare ciò che è accaduto dal mio punto di vista. Tranquilli, gli stipendi mancanti saranno tutti saldati. Per ora non posso dire di più”. Ma a che gioco sta giocando Tony Tiong?



Le possibili mosse di Tiong

La paura più plausibile potrebbe essere quella di evitare lo scenario fallimentare con un’istanza che vada in quella direzione. Con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di indagini. Ecco che allora potrebbe spuntare una nuova ipotesi. Difficile (ma non impossibile), infatti, pensare ad un presidente orientato a proseguire - solo sulla carta - dopo la conclusione della storia. In che modo? Magari provando a iscrivere la società in Serie D (con la “vecchia” matricola sicuramente l’ammissione in sovrannumero sarebbe più semplice rispetto alla matricola ex novo con art. 52 delle Noif) sanando le pendenze per poi vendere le proprie quote a un nuovo investitore se il passaggio non dovesse tramutarsi entro la deadline dell’8 luglio (data ultima per presentare la richiesta di iscrizione). In questo senso gli assurdi messaggi inviati ai calciatori avrebbero un filo pseudo-logico. Ma allora perchè non salvare la C? Sarà l’ennesimo bluff di questi ultimi giorni infernali? Solo l’incontro con il sindaco Silvetti (il Comune è depositario dei marchi per il tramite dei tifosi, che decideranno a chi affidarli) potrebbe svelare il mistero e le intenzioni del malese. Intanto, ieri mattina, una delegazione di giocatori biancorossi ha incontrato i vertici dell’Assocalciatori per le questioni relative allo svincolo. L’obiettivo è accelerare la pratica di svincolo con annessa la ricezione delle ultime mensilità previste nei contratti. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco, esausto delle parole pronunciate dal patron non supportate, fin qui, dai fatti concreti.

«Voglio vedere i conti»

«Ho fatto due incontri fino ad ora con alcuni mediatori (non sarebbero collegati a grande imprenditoria, ndr) ma devo assolutamente vedere Tiong o chi per lui entro questa settimana. La data non mi è ancora stata comunicata dopo le dichiarazioni. Il tempo stringe. Di cosa ho bisogno? In maniera prioritaria di vedere i conti esatti». Il significato è molto chiaro: per avere speranze più concrete di Serie D in sovrannummero Palazzo del Popolo sta puntando sulla pista della vecchia matricola anche per poter sfruttare i crediti in Lega Pro, i proventi dei diritti televisivi e il ricavato di alcune cessioni (vedi quella di Simonetti). Oltre naturalmente agli anni di affiliazione e ai tesseramenti del settore giovanile. Creare una nuova matricola, a livello imprenditoriale, sarebbe più facile. Ma in sede di iscrizione la partita, senza titoli alcuni, risulterebbe più ardua. L’8 luglio è vicino. Bisogna fare presto.