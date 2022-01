Ancona a Pontedera e Fermana a Modena, la Vis affronta il Teramo: si torna in gol dopo un mese

ANCONA Riparte il campionato dopo un mese esatto di stop, tutte e tre in campo le marchigiane di Serie C nei sette anticipi di oggi. L’Ancona Matelica, sesta in classifica con 32 punti, è di scena a Pontedera e i dorici si troveranno di fronte anche il capocannoniere del campionato, quel Simone Magnaghi capace di andare a segno già tredici volte. Con Gasperi destinato alla tribuna per i pochi allenamenti effettuati, sarà una grande chance per Salvatore Papa. Considerato sulla lista dei partenti dall’inizio del mercato, una prestazione positiva potrebbe cambiare le prospettive sulla seconda parte di stagione del capitano. La partita inizierà alle 15 e ci sarà anche la diretta su Rai Sport.

Ricomincia invece tra le mura amiche la Vis Pesaro, ottava in classifica con 27 punti. I biancorossi ospitano al Benelli il Teramo e il tecnico Marco Banchini dovrà rinunciare a Gucci e De Respinis, entrambi a segno nella gara di andata. In difesa, con Gavazzi e Cusumano, uno tra Piccinini e Manetta, con Coppola, Marcandella e uno tra Astrologo e Lombardi in mediana. L’appena arrivato Acquadro dovrebbe partire dalla panchina, come quinti di centrocampo giocheranno Saccani a destra e uno tra De Nuzzo e Rubin a sinistra.

Trasferta tosta invece per la Fermana, di scena a Modena contro una delle due capolista. Il derby di ritorno tra canarini andrà in onda su Sky alle 14.30. Gli emiliani sono in cima alla classifica e cercheranno di incrementare il loro record storico di 12 successi consecutivi – mai nessuno così in Serie C -, mentre i marchigiani sperano nell’impresa. «I ragazzi non entrano in campo da un mese – ha detto Riolfo -, hanno l’entusiasmo e la voglia di andarsi a confrontare con un avversario forte, che arriva da una serie utile importante. Senza alibi e con grande spirito cercheremo di fare i punti. Calendario intasato? Non mi interessa, sono concentrato solo su questa partita».

SERIE C girone B 23ª giornata



Cesena-Viterbese ore 14.30

Entella-Gubbio ore 14.30

Modena-Fermana ore 14.30 Sky Sport

Pescara-Montevarchi ore 14.30

Reggiana-Pistoiese ore 14.30 Sky Sport

Vis Pesaro-Teramo ore 14.30

Pontedera-Ancona Matelica ore 15 Rai Sport

Grosseto-Carrarese domani ore 14.30

Olbia-Lucchese domani ore 14.30

Siena-Imolese domani ore 14.30

CLASSIFICA



Reggiana 48

Modena 48

Cesena 39

Entella 33

Pescara 32

Ancona Matelica 32

Gubbio 29

Vis Pesaro 27

Lucchese 26

Carrarese 26

Olbia 25

Pontedera 24

Siena 23

Montevarchi 21

Fermana 21

Imolese (-2) 19

Teramo 19

Pistoiese 16

Grosseto 14

Viterbese 14

