Ancona, vinci e stupisci: a Lecco (stasera, 20.30) il ritorno degli ottavi playoff per la Serie B. La diretta dallo stadio

ANCONA- Un solo risultato per l'Ancona (seguita in questa trasferta da 441 tifosi e dal patron Tony Tiong in tribuna), due per il Lecco in virtù della classifica con i dorici 7° nel girone B e lecchesi 3° nel girone A. Regole chiare e destini precisi per il ritorno degli ottavi di finale playoff in programma al Rigamonti Ceppi dopo il 2-2 dell'andata disputata ad Ancona giovedì scorso. In caso di pareggio al termine dei 90' non ci saranno nè supplementari nè calci di rigore. Dirige il signor Carrione di Castellammare di Stabia. Sorteggi per i quarti di finale in programma domani mattina alle 12 in diretta Sky.

LE FORMAZIONI

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici, Girelli, Galli, Zuccon, Lepore; Pinzauti, Buso All. Foschi

ANCONA (3-4-2-1) Perucchini; Barnabà, De Santis, Camigliano; Mezzoni, Gatto, Paolucci, Brogni: Simonetti, Di Massimo; Spagnoli All. Donadel

ARBITRO Carrione di Castellammare di Stabia

Le ultimissime in diretta dallo stadio