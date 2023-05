ANCONA L’impresa nasce dalla testa, si sviluppa nel cuore e si concretizza nei piedi. E l’Ancona di questa sera, nel catino del Rigamonti Ceppi di Lecco, ha bisogno proprio di una vera impresa per proseguire il sogno nei playoff di Lega Pro che mettono in palio l’ultimo posto in Serie B. Il 2-2 in rimonta dell’andata al Del Conero, unito alla classifica (biancorossi settimi, lombardi terzi nel proprio girone), costringe la truppa di Marco Donadel ad un solo risultato per agguantare i quarti di finale: la vittoria. Una vittoria che dovrà arrivare nei novanta minuti in quanto, come noto, non sono previsti dal regolamento né supplementari né calci di rigore in caso di parità. I dorici dovranno segnare un gol in più dell’avversario, tanto facile da comprendere quanto difficile da realizzare visto e considerato che di fronte ci sarà una compagine che ha subito solo una rete nelle ultime cinque partite tra le mura amiche. Serviranno ardore, sagacia e anche quel pizzico di fortuna che, fino ad ora, è arrivato al momento giusto. Perchè, come si dice, la sorte aiuta gli audaci e chi sa cercarla.



Tutti sulla corda



A livello di formazione l’imperativo è chiaro, tutti i calciatori sono sulla corda. Nessun indizio per l’undici titolare, rifinitura blindata e a ranghi misti. Le scelte saranno svelate alla squadra sono nell’ultima riunione di oggi pomeriggio in albergo prima di andare allo stadio. Quindi non resta che ipotizzare partendo da alcuni punti fermi. Donadel vuole uno schieramento corto nei reparti, pronto a colpire quando il Lecco lo concederà e soprattutto che sappia tenere a lungo la palla così da imprimere il proprio ritmo alla partita senza subirlo. In questo senso l’ipotesi del 3-4-2-1 prende sempre più campo: davanti a Perucchini appaiono favoriti Barnabà, Mondonico (che stringerà ancora i denti visto il problema al piede con cui convive da tempo) e Brogni rispetto ai dirimpettai Camigliano, De Santis e Fantoni. Sulle fasce quasi certa la presenza di Mezzoni e Martina, che ieri precauzionalmente ha lavorato a parte, mentre al centro in lotta per due maglie ci sono Gatto, Paolucci, Prezioso e Basso. I primi due, per caratteristiche (Gatto) e stato di forma (Paolucci) hanno qualche chance in più. Lo stakanovista Simonetti, rientrato dalla squalifica così come Gatto, si riprenderà la sua maglia agendo sulla trequarti probabilmente con Di Massimo. In avanti, intoccabile, Alberto Spagnoli con le armi Petrella, Melchiorri e Moretti pronte ad essere sfruttate a gara in corso.



Destini incrociati



Per l’Ancona sarà la prima volta a Lecco visto che in centodiciotto anni di vita del Cavaliere armato l’unico precedente tra le due squadre è quello di giovedì scorso. Sarà una serata importante che incrocerà, in ottica futura, i destini di tanti. In primis di mister Donadel in quanto, già forte di una bella ipoteca sulla prosecuzione del suo rapporto all’ombra del Conero, con il passaggio del turno si garantirebbe la relativa certezza. Oltre a Lecco-Ancona, si giocheranno anche Foggia-Audace Cerignola (1-4), Pescara-Virtus Verona (2-2), Entella-Gubbio (0-2), Vicenza-Pro Sesto (1-2). Al Rigamonti Ceppi arbitrerà Carrione di Castellammare di Stabia: è stato il fischietto, a fine febbraio, di Ancona-Entella 0-3. Ma stasera è un’altra storia, tutta da scrivere.