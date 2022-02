Ad Ancona plana Jacobs per ritoccare il 6”50 con Tamberi che farà il tifo per lui e Barontini

ANCONA Tutto pronto, al Palaindoor, per i campionati italiani indoor di atletica leggera. Un evento ormai di casa ad Ancona, durante il quale, sabato e domenica, saranno assegnati ben 28 titoli tricolori con la partecipazione, tra gli altri, della medaglia d’oro di Tokyo Marcell Jacobs, finora autentico dominatore dei 60 metri a livello internazionale. All’interno del palas ci sarà anche l’altro campione olimpico Gianmarco Tamberi che non gareggerà, ormai è assodato, ma che non mancherà di festeggiare assieme allo stesso Jacobs, magari ripetendo l’abbraccio di Tokyo, e anche al suo amico, anconetano come lui, Simone Barontini, alla caccia del sesto titolo tricolore indoor negli 800 metri. Gimbo è rientrato mercoledì dagli Stati Uniti, dove è stato protagonista nella partita-evento di basket Nba, e si è subito allenato per recuperare il terreno perduto ed eventualmente decidere se prendere parte ai Mondiali indoor di metà marzo a Belgrado. Domenica sarà molto probabilmente una delle sorprese che il presidente della Fidal Marche ha promesso durante la presentazione alla stampa dei campionati. Per quanto riguarda Jacobs, è la prima volta in Italia dopo il trionfo olimpico. È reduce da tre vittorie su altrettante uscite con una media di 6”50, terzo crono dell’anno (6,49 a Berlino) e potrebbe anche avvicinarsi al record europeo di 6,42 del britannico Dwain Chambers, che dura da 13 anni.

