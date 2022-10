ANCONA- Dall’Olbia all’Olbia. Nella testa del tecnico Gianluca Colavitto e del ds Francesco Micciola, nelle ultime ore, saranno passate e ripassate le immagini dello scorso 1 maggio. Dinanzi ai 3500 presenti al Del Conero, infatti, fu proprio la formazione sarda ad interrompere al primo turno il cammino playoff di un’Ancona assoluta rivelazione del torneo capace di chiudere la regular season al sesto posto con tanto di un capocannoniere come Alex Rolfini tra le sue fila.

Stasera, nella spigolosa notturna con calcio d’inizio alle 21, l’occasione di vendicarsi sportivamente sarà a disposizione dei biancorossi in campo vogliosi più che mai di dare continuità al successo interno nel derby con la Fermana. C’era tanta concentrazione tra gli anconetani saliti sul volo Volotea V71142 che ieri sera, alle 20.35, è decollato da Roma Fiumicino in direzione Sardegna. Sintomo che questo infrasettimanale, mentalmente, può regalare una posta preziosa in vista del futuro.

Lo stakanovista Spagnoli

Cancelli chiusi, come di consueto, nella rifinitura al Del Conero che ha preceduto il trasferimento in pullman verso la Capitale. Tuttavia, le indiscrezioni parlano a buona ragione di un undici che sarà sostanzialmente quello vittorioso domenica contro i canarini di Stefano Protti. In difesa rientrerà dalla squalifica De Santis che andrà a comporre con Mondonico, ottimo contro Reggiana e Fermana, il tandem centrale davanti al portiere Vitali. Ai lati nella linea difensiva Mezzoni (non è al meglio e il ballottaggio con Barnabà potrebbe risolversi solo all’ultimo) e Martina. Acciaccato Paolucci, centrocampo a tre con Simonetti, Gatto e uno tra Prezioso e D’Eramo con il primo che appare leggermente favorito anche in virtù della convincente prestazione fornita nell’ultima uscita. In avanti la novità con la coppia di esterni che dovrebbe essere composta da Di Massimo e Petrella (per la prima volta titolare in campionato) - l’asse che ha portato al 2-0 nel derby appena passato in cantiere – a supportare l’insostituibile Spagnoli. Il centravanti scuola Milan ed ex Feralpisalò è l’unico all’interno della rosa biancorossa ad essere sempre partito titolare senza mai essere sostituito in tutte le otto giornate di campionato fin qui disputate. A lui si affida il Comandante Colavitto anche in questa trasferta in Gallura, facendo leva su cuore, muscoli e intuizioni. Per lui stesso, in primis, ma soprattutto per i compagni pronti ad approfittare dei suoi movimenti. Dirigerà l’incontro il signor Matteo Canci della sezione di Carrara.

Un passo alla volta

Olbia sarà la prima di due trasferte che animeranno questa seconda parte di settimana per Gatto e compagni. Una volta archiviata la sfida contro i biancoazzurri, l’intera spedizione rimarrà in loco sfruttando la giornata di giovedì e venerdì per allenarsi un centro sportivo limitrofo già prenotato per l’occasione. Una sorta di mini-ritiro, in sostanza, che proseguirà sabato mattina con la partenza dalla Sardegna verso l’aeroporto di Milano Linate. Da qui, sulla tabella di marcia, è previsto lo spostamento verso la Liguria dove l’indomani – alle 14.30 - sarà in programma la sfida con l’Entella dell’ex Alessandro Faggioli. Lunedì la prossimo la classifica potrebbe assumere tanti volti per l’Ancona. Con un bottino dai quattro ai sei punti, senza tanti giri di parole, i dorici tornerebbero a bussare sin da subito ai piani alti. In caso contrario, in ottica playoff, ci sarebbe già da rincorrere.

I precedenti

Compresa l’ultima sfida playoff, sono stati diciassette gli incroci tra Olbia e Ancona nel corso della storia di entrambe. A livello di bilancio, la gran parte delle sfide si è giocata tra il 1968 e il 1977 (lo scorso anno le due squadre si incontrarono nuovamente dopo 45 anni), l’Olbia è avanti con 7 vittorie, l’Ancona ne ha fatte registrare quattro – di cui due lo scorso anno, 2-1 all’andata con doppietta di Moretti, 1-2 al ritorno con doppio timbro di Rolfini – mentre sei sono i pareggi. Sardi avanti anche nelle reti realizzate (19-16). Tra le quattro vittorie anconetane una sola è stata conquistata in Gallura ed è proprio quella relativa al campionaato scorso.