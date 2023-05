Campionato italiano moto d'acqua, la terza tappa ad Ancona. Ecco tutti i vincitori

ANCONA - Si è svolta ad Ancona, da venerdì 26 a oggi (domenica 28 maggio), la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2023 – Gran Premio di Ancona Acquabike. Le competizioni sono state disputate nello specchio d’acqua antistante il porto turistico di Marina dorica, location di grande tradizione, considerata ormai un classico per i bolidi del mare. Lo spettacolare circuito ha permesso agli atleti di dare il meglio di sé, anche grazie a una situazione meteo difficile, che ha messo a dura prova anche i piloti più esperti. Come sempre, folta la rappresentanza di giovani e donne tra gli iscritti alla tappa. L’appuntamento è stato organizzato dall’Asd Amici del Mare in collaborazione con l’Asd. H20 Racing team, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica.

I VINCITORI DELLA TERZA TAPPA

SKI

La Ski F1 ha sancito la vittoria di Matteo Benini (50 punti), davanti a Daniele Piscaglia (36 punti) e ad Andrea Guidi (36 punti).

Nella Ski F1 Veterans il primo gradino del podio è andato a Gianfranco Oliveri (45 punti), con 9 punti di margine sul secondo, Rene Peiffer (36 punti), al terzo posto è arrivato Giancarlo Fieghel (29 punti).

La Ski F2 ha incoronato Gianfranco Oliveri (45 punti), secondo Matteo Frolla (30 punti), terzo Giuseppe Casarola (25 punti) mentre la sfida nella Ski Superjet ha visto prevalere Marcantonio Oliveri (45 punti) che ha conquistato il primo posto, Juri Tiozzo (32,5 punti) il secondo e Valerio Dente (32 punti)il terzo.

La Ski Open è stata infine appannaggio di Andrea Bergamo con 41 punti, davanti a Valerio Dente con 26,5 punti ed a Lino Brusadin con 26 punti)al terzo.

RUNABOUT

Nella Runabout F1, al termine delle due manche, Manuel Reggiani (50 punti) ha vinto la tappa, dietro di lui Davide Di Maio (33 punti) e Lorenzo Benaglia (29 punti).

La Runabout F1 Veterans ha registrato invece la vittoria di Stefano Castronovo (41 punti) su Lorenzo Benaglia (40 punti) e su Giuseppe Greco (29 punti) , anche la Runabout F2 ha premiato la determinazione di Stefano Castronovo (45 punti), che si è aggiudicato la tappa, dietro di lui Gaetano Costagliola (45 punti) e Andrea Scudiero (32 punti). A parità di punteggio vale il risultato migliore nella seconda manche.

La Runabout F4 è stata conquistata da Antonio Pontecorvo (50 punti), al secondo posto Davide Santini con 36 punti e Daniele Dalemmo con 29 punti, al terzo posto. Nella Runabout F4 Veteran, sempre Daniele Dalemmo (50 punti) ha avuto la meglio su Maurizio Vernata (36 punti) e su Walter Nanni sempre con 36 punti, aggiudicandosi il primo posto.

Nella Runabout F4 Novice vittoria di Francesco Mancini (45 punti) su Andres Panara (33 punti) e su Adele Tomassini (32 punti). Una grande gara anche nella Runabout F4 femminile, Arianna Urlo (45 punti) ha vinto la tappa. Sul secondo gradino del podio Naomi Benini (45 punti) ed al terzo Nicole Cadei con 29 punti.

ENDURANCE

Primo posto nella F1 Endurance per Juri Tiozzo con 50 punti, secondo per Alfio Galiano con 40 punti e terzo Mirco Pozzani con 29 punti.

Nell’F2 Endurance vittoria di Ezio Lucchese con 45 punti, davanti Sorbic Slobodan con 38 punti ed a Pierantonio Rizzardo con 36.

FREE STYLE

La più spettacolare delle specialità, con l’affermazione di Massimo Accumulo, vincitore già delle prime due tappe del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2023, si è aggiudicato la vittoria, anche in questa terza tappa, con una serie di back flip e combo di grande spettacolarità e altezza e con un punteggio veramente elevato (50 punti) . Dietro di lui al secondo e terzo posto Francesco Mortellaro con 20 punti e Sandro Sardelli con 16.

SKI GIOVANILE

Grande prestazione nella Ski Giovanile 15-18 Antonio Retta (36 punti), è arrivato primo davanti a Valerio Dente (35 punti) ed a Vittoria Luiza La Rocca Deoliveira (29 punti). Per la Ski Giovanile 12-14 , Adriano Hirsch ha vinto la tappa con 45 punti, Alessio Ascione con 41, si è posizionato al secondo posto, dietro di lui Adele Tomassini con 36 punti.

SPARK GIOVANILE

La Spark Giovanile 12-14 maschile è stata conquistata da Domenico Caiazza con 36 punti, davanti ad Alessio Ascione con 33 punti e dietro di lui Ayrton Cecere con 29 punti, mentre la Spark Giovanile 12-14 femminile ha registrato l’affermazione di Adele Tomassini che ha vinto questa tappa con 45 punti, davanti ad Elisa Tiberi con 36 punti ed a Nicole Cadei con 25 punti. Nella Spark Giovanile 15-18 anni maschile, entrambe le manche e la tappa sono state vinte da Emanuele Pontecorvo (50 punti), al secondo posto Antonio D’Angelo (40 punti) ed al terzo posto del podio Marco Cadei Boninelli (32 punti).

Nella Spark Giovanile 15-18 femminile, infine, grande prestazione di queste giovani atlete che hanno conquistato il podio di entrambe le manche, vincendo anche la terza tappa. Al primo posto Ludovica Urlo che ha concluso la tappa con 50 punti, davanti a Stella De Luca con 40 punti ed a Lucia Martina con 32.

Le prossime tappe del Campionato Italiano Moto d’Acqua si svolgeranno all’Idroscalo di Milano (15-17 settembre) e a Civitavecchia (6-8 ottobre). L’allestimento di tutti i campi gara sarà curato dagli organizzatori delle relative manifestazioni.