Via al mercato, l'Ancona punta i primi obiettivi: suggestioni Delcarro e Faggioli. Fari sul capitano del Lecco Giudici

ANCONA Un mese all'alba. Il 1 luglio aprirà ufficialmente il calciomercato estivo ma il cellulare del direttore sportivo dell'Ancona Francesco Micciola è già caldo da un po' di giorni. L'uomo mercato biancorosso, che oggi sarà a Cesena per il ritorno dei quarti di finale playoff tra i romagnoli e il Vicenza, sarà chiamato ad operare in vari settori senza però stravolgere la rosa a sua disposizione. Un procedimento diverso rispetto a quello di un anno fa dove le uscite, sia in termini numerici che di valore, furono tantissime.

Difesa da reimpostare

Le partenze, per fine prestito, di Mondonico (97), Brogni (01), Mezzoni (00) e Fantoni (02) impongono una particolare attenzione soprattutto per il reparto difensivo.

Un reparto che, se come sembra dovesse essere confermato Donadel, sarà necessariamente composto da tre marcatori. Bianconi (99), ha convinto nella sua parentesi in prestito a Lecco, e potrebbe tornare nel capoluogo per rimanerci. Un profilo che stuzzica è quello di Gabriele Bellodi (00) reduce da una stagione all'Olbia, 33 presenze e due reti, ma di proprietà del Milan. Sul taccuino anche Eduard Dutu (01) cartellino della Fiorentina in prestito al Gubbio nella seconda parte di campionato ma inseguito anche dai dorici. Il tecnico di Conegliano lo conosce bene per i trascorsi nel vivaio viola e potrebbe spingere in questa direzione.

Fari su Giudici

A centrocampo, non è un mistero, piace tantissimo l'esperto (92) Luca Giudici del Lecco. L'esterno lombardo, capitano dei blucelesti, ha fatto una grande figura sia all'andata che al ritorno dei playoff contro l'Ancona ed è in scadenza con il proprio club. Giocatore di categoria e di assoluta personalità sarebbe da considerare, eventualmente, un colpo di elevato spessore. In mediana mente rivolta anche alla permanenza di Pier Luigi Simonetti (01). Sul giovane protagonista di un grande campionato ci sono gli occhi di mezza Serie B, in primis della Cremonese che vorrebbe prelevarlo da subito. Il mandato dell'operazione è stato affidato al ds dei grigiorossi, il fabrianese Simone Giacchetta, che a proposito di Marche dovrà anche gestire la situazione dell'attaccante classe 96 Cedric Gondo (altro elemento che Donadel conosce bene per i trascorsi giovanili fiorentini) in uscita dall'Ascoli per fine prestito.

Un cavallo di ritorno?

Per quel che concerne l'attacco, in attesa di capire quali saranno le partenze (appaiono destinati ai saluti Melchiorri, Lombardi e Mattioli), sono partiti anche i primi sondaggi. Come avviene da due anni a questa parte, puntualmente in ogni sessione di mercato, sui siti specializzati viene accostato al Cavaliere armato il nome di Diego Gambale (98) ex Avellino e Montevarchi. Al momento non c'è alcun tipo di trattativa in piedi. Dove, invece, potrebbe nascere qualcosa di interessante è in casa Entella. Alessandro Faggioli (00), 14 reti all'ombra del Conero, non sarebbe considerato incedibile - ovviamente in prestito - da parte del club ligure e la pista anconetana sarebbe quella preferita per la punta abruzzese protagonista di un'annata tra alti e bassi a Chiavari.

La suggestione Delcarro

C'è poi la suggestione legata ad Andrea Delcarro (93). Il suo addio inaspettato per scelta tecnica, dodici mesi fa, aveva fatto parlare a lungo. E' indubbio che Ancona - considerando anche il fatto che sulla panchina non ci sia più Gianluca Colavitto - sia rimasta nel cuore del mediano di Treviglio che ha timbrato, con la maglia del Rimini, 8 reti in 35 presenze risultando tra i migliori centrocampisti in assoluto in zona gol del girone (meglio di lui solo Carpani della Recanatese con 10 gol). Il contratto con i romagnoli scade nel 2024 ma sono già arrivate diverse chiamate dalla C e anche dalla B. Tra Micciola e il suo procuratore ci sarebbe stata, nelle scorse ore, una telefonata informale ed esplorativa: che sia un primo indizio verso una nuova, suggestiva, telenovela estiva?