ANCONA - Oggi potrebbe essere il giorno di Eyob Zambataro, l’esterno del Lecco che Francesco Micciola sta seguendo da tempo. Il diesse biancorosso ha intavolato con il Lecco lo scambio fra Alessandro Bianconi (99) difensore centrale tornato all’Ancona dopo la scadenza del prestito che lo ha visto da gennaio scorso ergersi a protagonista della promozione del club lombardo, ed Eyob Zambataro (98) esterno di scuola atalantina.



Scambio



Zambataro ha disputato un’ottima stagione con la maglia bluceleste, 43 presenze condite da 3 reti e 5 assist, tanto da risultare uno dei punti di forza della formazione allenata da Foschi. Le caratteristiche di Zamabataro sono quelle di un calciatore capace di muoversi con efficacia su entrambe le fasce, in possesso di spinta e buona qualità tecnica. Ieri Micciola è stato a Milano ma lo scambio non si è perfezionato perché il Lecco deve ancora trovare l’accordo economico per il rinnovo, e prolungamento, del contratto di Bianconi. Oggi il presidente del Lecco Paolo Di Nunno ha in agenda un incontro con il procuratore di Bianconi per trovare l’accordo economico, dopo di che potrà essere definito lo scambio con Zambataro che in linea di massima è già stato impostato.

Altra operazione ben impostata è quella che potrebbe portare ad Ancona il giovanissimo talento dell’Udinese Alberto Centis, classe 2004, che nel campionato di Primavera 1 si è messo in grande evidenza e sul quale c’è molta concorrenza. Il club friulano cederebbe Centis all’Ancona in compartecipazione al cinquanta per cento.



Tiritiello



Oggi dovrebbe essere una giornata decisiva per quella che rischia di diventare la telenovela del mercato 2024 dell’Ancona, la trattativa per Andrea Tiritiello (95). E’ in programma un incontro fra il procuratore del centrale difensivo e la dirigenza della Lucchese che ancora spera di trattenere il calciatore. L’Ancona non molla la presa, anche se il Padova sembra in vantaggio. Micciola intanto si sta cautelando con altri profili e in particolare Eduard Dutu (01) difensore di scuola juventina quest’anno al Gubbio e Paolo Gozzi (01) altro centrale di matrice bianconera che dopo un passaggio in B al Cosenza ha chiuso la stagione brillantemente al Pescara. Il ds ha sul suo taccuino anche quel Daniele Ghilardi (03) forte e giovane centrale del Verona che quest’anno si è messo in luce nel Mantova diventando il capitano della Nazionale Under 20. Sempre per la difesa da Crotone è rimbalzata la voce di un possibile ritorno ad Ancona di Davide Mondonico (97) che in biancorosso ha vissuto un anno con luci ed ombre.



Energe



L’attaccante Antonio Energe (00) ex Carrarese, è stato praticamente bloccato da Micciola. Non appena sarà perfezionata un’operazione in uscita Energe è pronto a firmare il contratto con l’Ancona. Anche per questo Micciola sta cercando di piazzare Luca Lombardi (02) offerto alla Lucchese e Andrea Mattioli (01).



Per Simone De Santis (93) è arrivata ieri un’offerta del Latina pronto a far sottoscrivere al difensore un contratto biennale. De Santis sa di non essere al centro del nuovo progetto tecnico e non manca di estimatori. Dopo il Foggia, ora c’è il Latina: un’altra opportunità alla quale De Santis non dovrebbe rinunciare.