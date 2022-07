ANCONA - Si attendono solo le ufficialità per chiudere definitivamente le operazioni che porteranno Davide Mondonico (’97), in uscita del Crotone, a diventare un difensore dell’Ancona e Alessandro Faggioli (’00), fresco di 14 reti in maglia biancorossa, ad indossare la casacca dell’Entella. Secondo quanto raccolto i relativi annunci potrebbero arrivare addirittura oggi, o comunque entro la fine della settimana, a corollario di un mercoledì intenso sotto tutti i punti di vista. Per quel che concerne l’attaccante abruzzese, l’incontro decisivo tra dorici e liguri si è tenuto in mattinata dalle parti di Bologna.

L’affare si chiuderà sulla base di 150mila euro che finiranno nelle casse dell’Ancona con Faggioli prossimo a firmare un triennale, più opzione per il quarto anno, con la sua nuova squadra con cui in giornata sosterrà le visite mediche a Chiavari. Per Mondonico, colosso di 193cm da settimane in cima alla lista delle preferenze del ds Micciola, serviva solo l’ok del Crotone (l’accordo con il calciatore in cassaforte da tempo). L’ultimo semaforo verde ha completato così una lunga telenovela finalmente avviata verso la conclusione.



Vitali ancora biancorosso

Il pomeriggio di ieri è stato anche quello della riconferma del portiere Leonardo Vitali (’98) che continuerà la sua avventura anconetana per il secondo anno consecutivo. L’estremo scuola Sassuolo, dopo la scadenza del precedente contratto, ha rinnovato con l’Ancona accettando il ruolo di dodicesimo alle spalle di Filippo Perucchini (’91). Nel corso della stagione, con un allenatore che lo conosce bene come Gianluca Colavitto, tenterà poi di sovvertire le gerarchie cercando di ritagliarsi il suo spazio.

Tornando a parlare della difesa, con l’imminente arrivo di Mondonico che va ad aggiungersi nel pacchetto dei centrali ai già annunciati Simone De Santis (’93) e Nicholas Fantoni (’02), non è escluso che Alessandro Bianconi (’99) possa chiedere di essere ceduto per cercare una soluzione che gli permetta di giocare con continuità. In questo senso, negli ambienti di calciomercato si vocifera anche di un possibile scambio con l’Imolese che inserirebbe come contropartita il terzino destro Cristian Cerretti (’01), ideale per completare la coppia con il già presente Francesco Mezzoni (’00). A margine, l’ex esterno offensivo Ferdinando Del Sole (’98) sarebbe ad un passo dal Foggia.

Le parole di Micciola

Nel corso della presentazione di Perucchini, anche il ds Francesco Micciola ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti alle principali trattative di questo periodo: «Per Faggioli e Mondonico saprete sicuramente qualcosa in questi giorni. Il mercato è ancora lungo, prima del ritiro di Cascia (che scatterà il 25 luglio, ndr) lasceremo libera una casella in attacco, una a centrocampo e una in difesa perché le occasioni possono sempre crearsi. I giocatori che abbiamo prelevato sono tutti elementi che abbiamo seguito e che volevamo poi, è normale, nel mercato qualche intoppo si può anche venire a creare». Sull’innesto in mediana (sarebbe stato proposto anche l’ex Gubbio Nicola Malaccari), su cui adesso l’area tecnica è concentrata, gli indizi vengono centellinati: «Sarà una mezzala in grado di giocare indistintamente a destra o sinistra. Durante i colloqui con l’Entella specifico che non abbiamo parlato di Andrea Schenetti (l’esperto trequartista classe ’91 è attualmente svincolato dopo il legame con i biancoazzurri, ndr) che in questo momento non ci interessa».

Peppe Gallozzi