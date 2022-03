Ancona Matelica e Vis Pesaro vogliono ritrovare il sorriso in casa, Fermana a Pontedera per la salvezza

ANCONA - Sabato di gol nel girone B di Serie C dopo l’anticipo Lucchese-Reggiana finito 1-0. L’Ancona Matelica ospita la Viterbese alle 14.30 al Del Conero. Colavitto cambia poco rispetto alla sconfitta esterna contro la Fermana: 4-3-3 con Vitali in porta, Noce, Masetti, Iotti e Di Renzo a comporre il quartetto di difesa. In mediana Papa completa il reparto al fianco di Delcarro e Iannoni. Nel tridente offensivo rientra dalla squalifica Faggioli, con Del Sole e Moretti ad agire sulle fasce. In campo invece alle 17.30 la Vis Pesaro, di scena al Benelli contro il Grosseto: out Gucci e Cusumano, mentre rientrano Gavazzi e Ferrini in difesa assieme a Piccinini. Sulle fasce Saccani e Lombardi verranno supportati sulla mediana da Coppola e Acquadro, mentre in avanti il tandem offensivo composto da Tonso e Cannavò con Marcandella a loro sostegno.

Gioca alle 17.30 anche la Fermana, in trasferta a Pontedera. Il tecnico Gianclarlo Riolfo dovrà fare a meno dello squalificato Mbaye, oltre a Parodi, De Pascalis e Boateng indisponibili. Recuperati in extremis sia Urbinati che Kyeremeteng. Possibile l’utilizzo del 3-4-2-1: davanti a Ginestra agirebbero Rossoni, Blondett e Scrosta. Rodio e Sperotto esterni supportati da Capece e Graziano in mediana, Pannitteri in appoggio a Marchi con il compito di attaccare la profondità a supporto di Cognigni.

SERIE C girone B 31ª giornata

Lucchese-Reggiana 1-0 (82’ Papini)

Ancona Matelica-Viterbese ore 14.30

Carrarese-Modena ore 14.30 Sky 258

Imolese-Entella ore 14.30

Pistoiese-Cesena ore 14.30 Sky 257

Siena-Gubbio ore 14.30

Olbia-Pescara ore 17.30

Pontedera-Fermana ore 17.30

Teramo-Montevarchi ore 17.30

Vis Pesaro-Grosseto ore 17.30

CLASSIFICA

Modena 71

Reggiana 69

Cesena 55

Entella 52

Pescara 50

Ancona Matelica 46

Gubbio 40

Lucchese 39

Pontedera 39

Carrarese 38

Vis Pesaro 38

Siena 35

Olbia 35

Teramo 33

Montevarchi 31

Fermana 30

Pistoiese 28

Imolese (-2) 26

Viterbese 26

Grosseto 24

© RIPRODUZIONE RISERVATA