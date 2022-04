Ancona Matelica e Vis Pesaro per i playoff, Fermana per la salvezza: è un sabato che scotta

ANCONA - Terz'ultima giornata del campionato di serie C girone B con le marchigiane chiamate ad impegni importanti: Ancona Matelica e Vis Pesaro debbono completare l'operazione playoff, la Fermana invece prova ad evitare la lotteria dei playout. Impegno esterno per la squadra di Colavittop a Siena, in viaggio anche la Vis impegnata ad Olbia, gioca in casa invece la Fermana chiamata ad un esame veramente difficile contro la Reggiana.

COSI' OGGI

ore 14,30

Carrarese - Lucchese

Olbia - Vis Pesaro

Siena- Ancona Matelica

ore 17,30

Entella - Viterbese

Fermana- Reggiana

Gubbio - Pistoiese

Modena - Imolese

Montevarchi - Cesena

Pescara - Grosseto

Teramo - Pontedera

Classifica:

Modena 81, Reggiana 77, Cesena 63, Entella 59, Pescara 58, Gubbio, Ancona Matelica 50, Vis Pesaro, Lucchese 44, Carrarese, Pontedera 42, Teramo 41, Siena, Olbia 39, Montevarchi 38, Pistooese, Viterbese, Fermana 35, Imolese 31, Grosseto 30.

