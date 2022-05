Finisce al Del Conero l'avventura playoff dell'Ancona che perde per 2-0 con l'Olbia. Del Carro e Nocelli in curva Nord per ringraziare i tifosi

ANCONA - Sconfitta al Del Conero dall'Olbia per l'Ancona finisce così il cammino playoff. Un gol per tempo basta agli isolani per continuare il cammino. La vittoria era l'unico risultato disponibile e i sardi lo hanno centrato. Le reti: Riccardo Landinetti al 41' e Christian Travaglini all'83'.

LA CRONACA



ANCONA-OLBIA 0-2

ANCONA (4-3-3): Avella; Noce (23st Tofanari), Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni (23st D’Eramo, Papa (32st Moretti), Delcarro; Rolfini, Faggioli, Sereni (23st Del Sole) All. Colavitto

OLBIA (3-5-2): Ciocci; Brignani, Boccia (34st Pinna), Emerson; Pisano (14st Arboleda), Lella (25st Chierico), Ladinetti (34st Giandonato), La Rosa, Travaglini; Ragatzu, Udoh All. Canzi

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Reti: 40’ Ladinetti, 37st Chierico

Note: ammoniti Pisano, La Rosa, D’Eramo, Faggioli, Brignani, angoli 12-3, recuperi 2’+5’, spettatori 3537 per un incasso di 32.419,00 euro



ANCONA- Amarissimo l’esito al Del Conero con l’Olbia che si impone 0-2 estromettendo l’Ancona (che aveva a disposizione due risultati su tre) dai playoff al primo turno. Nella prima frazione la truppa biancorossa non capitalizza un paio di buone situazioni costruite sull’asse Rolfini-Faggioli e rientra negli spogliatoi in svantaggio. Lo 0-1 dei sardi, al quarantesimo, è opera di Ladinetti che grazie ad una pregevole conclusione dal limite dell’area pesca Avella fuori dai pali mandando avanti i suoi. Nella ripresa i dorici – anche attraverso i cambi - provano a reagire sfiorando il pareggio con il subentrato Del Sole e Di Renzo ma rimediano anche la seconda doccia gelata con Chierico, in contropiede, che ha di fatto chiuso l’incontro. Dopo il fischio finale la squadra ha ricevuto un grandissimo applauso dal pubblico che gli ha tributato un’annata importante nonostante la grande delusione accumulata. Da segnalare, dopo lo 0-2, qualche attimo di tensione in tribuna che non ha prodotto conseguenze anche grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine e degli steward. Gran bel gesto, prima di riprendere gli spogliatoi, da parte del centrocampista Delcarro e della dg Roberta Nocelli che si sono recati in curva nord a ringraziare i tifosi per il grande incitamento ricevuto.





Ultimo aggiornamento: 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA