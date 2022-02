L'Ancona Matelica va all'assalto della Pistoiese. Trappola Viterbese per la Vis, Fermana a Grosseto

ANCONA Tutte in campo alle 14.30 le tre marchigiane di Serie C. È pronta a varcare quota 40 l’Ancona Matelica, che ha voglia di sognare in grande con l’obiettivo salvezza praticamente in tasca a febbraio. I dorici non devono fallire l’esame Pistoiese dell’ex Marco Alessandrini e poco importa se oggi pomeriggio dall’altra parte ci sarà il fanalino di coda del campionato reduce da un pesante 6-1 rimediato nella tana del Grosseto: «Massimo rispetto per l’avversario – ha spiegato mister Gianluca Colavitto nella tradizionale conferenza di presentazione - La Pistoiese va trattata come il Modena o la Reggiana, non siamo in condizione di sottovalutare nessuno. Per raccogliere il massimo dovremo mettere in campo tutte le nostre armi, le stesse che ci hanno consentito di far bene in queste tre trasferte consecutive».

APPROFONDIMENTI SERIE D Con Recanatese-Samb e Porto d’Ascoli-Castelfidardo il doppio...

Deve invece effettuare qualche blitz anche in trasferta la Fermana, di scena a Grosseto in uno scontro diretto per la salvezza. Questa appare come la classica partita in primis da non perdere, per lasciare i maremmani a -4 e garantirsi il vantaggio dei confronti diretti considerando la vittoria dell’andata (2-0). Diverse le assenze a cui dovrà porre rimedio il tecnico Riolfo che potrebbe optare per Capece arretrato in difesa.

Terza partita in sette giorni anche per la Vis Pesaro, che incrocia al Benelli la Viterbese dopo aver inaugurato il nuovo anno solare perdendo col Teramo in casa, poi espugnando Pistoia e quindi cogliendo un buon punto a Pontedera. Una partita che presenta di suo mille insidie. Figuriamoci nelle condizioni in cui si trova la formazione biancorossa, alle prese con tantissime assenze, tutte pesantissime.

SERIE C girone B 25ª giornata

Ancona Matelica-Pistoiese ore 14.30

Carrarese-Reggiana ore 14.30

Grosseto-Fermana ore 14.30

Olbia-Entella ore 14.30

Pescara-Gubbio ore 14.30

Pontedera-Imolese ore 14.30

Siena-Montevarchi ore 14.30

Teramo-Lucchese ore 14.30

Vis Pesaro-Viterbese ore 14.30

Modena-Cesena lunedì 7 ore 21

CLASSIFICA

Reggiana 55

Modena 55

Cesena 44

Pescara 39

Entella 39

Ancona Matelica 39

Vis Pesaro 31

Gubbio 31

Carrarese 29

Lucchese 28

Olbia 28

Siena 27

Pontedera 26

Fermana 23

Imolese (-2) 23

Montevarchi 22

Teramo 22

Grosseto 19

Viterbese 18

Pistoiese 16

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA