Ancona Matelica a Lucca e Vis Pesaro a Pistoia, la Fermana affronta la Carrarese: confronto diretto Marche-Toscana

ANCONA Secondo turno dopo la ripartenza in Serie C prima di tuffarsi a capofitto nelle ultime 24 ore di calciomercato. La finestra si chiuderà alle 20 di domani e anche Ancona Matelica, Fermana e Vis Pesaro aggiusteranno di sicuro qualcosa in corsa. Prima però si torna in campo con tre partite tutte da seguire per un confronto diretto Marche-Toscana. L’Ancona Matelica affronta la Lucchese in trasferta per una sfida dal sapore antico andata in scena ben 58 volte. Bilancio in perfetta parità: la Lucchese ha vinto 19 volte e perso 19 gare contro l’Ancona, 20 i pareggi. Al Porta Elisa sono 29 gli incroci in campionato, 9 dei quali in B.

Sono invece undici i precedenti di Pistoiese-Vis Pesaro, che si sono ritrovate nel presente campionato mettendo fine a un’assenza che durava dal 1991/92. I pesaresi in tutto hanno vinto quattro volte, pareggiato tre e perso due, ma nel computo vanno aggiunti i due spareggi datati ’63/64, al termine dei quali la Pistoiese riuscì a salvare la Serie C grazie a uno 0-0 e a un 3-1 che andarono in scena rispettivamente a Forlì e a Ferrara.

Torna invece a giocare al Recchioni la Fermana dopo 42 giorni di lontananza: di fronte ci sarà la Carrarese per la prima del 2022. Mister Riolfo in questo impianto è imbattuto con 4 vittorie e 3 pareggi. Se da un lato i canarini spingono in casa, i toscani in trasferta non è che volino: solo 1 vittoria, 5 pari e 5 sconfitte, ma con quattro 0-0 consecutivi negli ultimi quattro viaggi.

Serie C girone B 24ª giornata

Cesena-Olbia ore 12.30

Entella-Modena ore 14.30 Sky Sport

Fermana-Carrarese ore 14.30

Gubbio-Grosseto ore 14.30

Montevarchi-Pontedera ore 14.30

Imolese-Teramo ore 14.30

Lucchese-Ancona Matelica ore 14.30

Pistoiese-Vis Pesaro ore 14.30

Reggiana-Siena ore 14.30 Sky Sport

Viterbese-Pescara ore 14.30 Sky Sport

CLASSIFICA

Reggiana 51

Modena 51

Cesena 40

Entella 36

Pescara 35

Ancona Matelica 35

Gubbio 29

Olbia 28

Carrarese 27

Vis Pesaro 27

Lucchese 26

Pontedera 24

Siena 24

Teramo 22

Montevarchi 21

Fermana 21

Imolese (-2) 20

Pistoiese 16

Grosseto 15

Viterbese 15

