L'Ancona Matelica a Imola per riscattarsi, al Recchioni c'è il derby Fermana-Vis

ANCONA - Tutte in campo alle 17.30 le tre marchigiane di Serie C. L’Ancona Matelica, sesta in classifica, cerca il riscatto a Imola dopo la sconfitta interna contro la Pistoiese. La novità più importante è il rientro di Ferdinando Del Sole. L’esterno napoletano di proprietà della Juventus, non scendeva in campo dal primo minuto dal 7 novembre scorso nella gara interna con l’Entella persa 3-1. Dorici in versione 4-3-3 con la linea difensiva davanti ad Avella composta dai terzini Tofanari e Maurizii e la coppia centrale Iotti-Masetti. A centrocampo c’è il ritorno di Gasperi in regia con Delcarro e Iannoni mezzali. Davanti c’era un solo dubbio nella scelta del terzo attaccante da affiancare a Rolfini e Faggioli: Sereni è disponibile ma non al meglio e pertanto Del Sole ha vinto il ballottaggio con Moretti.

Al Recchioni si gioca invece Fermana-Vis Pesaro. In un derby sentito s’affronteranno i canarini, che in casa sta innaffiando le piante della speranza, e i biancorossi, che proprio in trasferta dà il meglio di sé: ben 15 punti su 31 colti esternamente. La Fermana di mister Riolfo, una dei tanti ex di una sfida calda, a viale Trento è imbattuta: ben 9 i match di fila a punti per il tecnico di San Remo con 4 vittorie e 5 pareggi. D’altro canto l’ultimo hurrà assoluto dei gialloblù risale a fine novembre e il dato inizia a preoccupare. È il 62° capitolo di una saga pallonara a tinte canarine-biancorosse. La Vis comanda per 22 vittorie a 17, compreso il 2-0 dell’andata che ha rimpinguato il vantaggio di reti segnate: 56 a 47.

SERIE C girone B 26ª giornata

Gubbio-Olbia 0-0

Viterbese-Teramo 1-0 (2’ D’Ambrosio)

Cesena-Grosseto ore 17.30

Entella-Pontedera ore 17.30

Fermana-Vis Pesaro ore 17.30

Imolese-Ancona Matelica ore 17.30

Lucchese-Modena ore 17.30 Sky

Montevarchi-Carrarese ore 17.30

Pistoiese-Siena ore 17.30 Sky

Reggiana-Pescara lunedì 14 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Modena 58

Reggiana 56

Cesena 44

Entella 42

Pescara 42

Ancona Matelica 39

Vis Pesaro 31

Gubbio 31

Siena 30

Carrarese 30

Pontedera 29

Lucchese 28

Olbia 28

Teramo 25

Fermana 24

Imolese (-2) 23

Montevarchi 22

Viterbese 21

Grosseto 20

Pistoiese 19

