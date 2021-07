L'Ancona Matelica si assicura anche Delcarro: «Qui perché c'è un progetto serio e ambizioso»

ANCONA - Vestirà la maglia biancorossa dell’Ancona Matelica la mezzala con il vizio del gol Andrea Delcarro, classe 1993, nella scorsa stagione in forza alla Virtusvecomp Verona, con cui ha collezionato 34 presenze e 3 reti. Venticinque anni, nato in provincia di Bergamo, Delcarro vanta una lunga esperienza in Serie D (Rudianese, Caravaggio, Levico Terme, Clodiense, Adriese e Calvina) e non vede l’ora di mettersi a disposizione di mister Colavitto. «Ho sentito subito la fiducia della società. Sono felice di entrare a far parte di questo progetto serio e ambizioso. Arrivo in una piazza – ha dichiarato il giocatore - che ha grande fame di calcio con umiltà e grandi motivazioni. Il mio obiettivo è di migliorare sotto tutti i punti di vista».

