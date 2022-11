Ancona, l'ex capitano Massimo Gadda è il nuovo allenatore del Ravenna

ANCONA- Massimo Gadda, ex capitano e indimenticata bandiera dell'Ancona (testimonial anche della recente campagna abbonamenti) è il nuovo allenatore del Ravenna FC. Per l’ex calciatore di Legnano si tratta della terza avventura in giallorosso.

Il passato

Nella prima esperienza Gadda vestì la maglia da giocatore, con ben 93 le presenze, spesso indossando la fascia di capitano, condite da un campionato di serie C1 vinto ed il migliore piazzamento in serie B della storia della squadra. In seguito due stagioni come allenatore dal 2002 al 2004 per Gadda, impreziosite dalla vittoria del campionato di serie D 02/03.