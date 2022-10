Il "maestro" Velasco torna nelle Marche: tutto pronto per l'incontro pubblico al Palabadiali

FALCONARA- Tutto pronto per l'incontro pubblico, e gratuito, di venerdì 28 ottobre alle 20.45 al Palabadiai di Falconara che vedrà come ospite d'onore il maestro argentino Julio Velasco. Un totem dello sport capace, negli anni, di farsi apprezzare per i suoi valori e insegnamenti da ascoltare e tramandare. Ideatore dell'iniziativa il G.A.S. Gruppo Amici per lo Sport, da sempre molto attivo sul tema.

Velasco, scolasticamente filosofo e allenatore dall'età di 23 anni, è sbarcato in Italia nel 1983 dove ha guidato per due anni la Trevalli Jesi (in A2) per poi approdare a Modena nel 1985. Sotto l'egida della Panini ha conquistato quattro Scudetti consecutivi uniti a Coppa Italia e Coppa delle Coppe meritandosi la chiamata come Commissario tecnico della Nazionale Maschile Italiana. Alla guida dell'Italvolley il "Divino" ha messo in bacheca tre Europei, 2 Mondiali, un argento olimpico, 5 World League e una Coppa del Mondo.

Il maestro tra volley e calcio

Dopo una carriera scintillante nella pallavolo ecco la parentesi calcistica come DG della Lazio e coordinatore dell'area media dell'Inter. Nel 2003 il ritorno alla pallavolo con Piacenza poi seguita da Modena e Montichiari. Per lui arrivano le chiamate dalla nazionale spagnola (argento ai giochi del Mediterraneo) e Iran (due ori in Coppa d'Asia). Dal 2014 al 2018 torna in patria, in Argentina, dove con l'albiceleste trionfa nei Giochi Panamericani. Oggi collaborara con la Federvolley italiana coordinando l'attività delle formazioni nazionali giovanili.