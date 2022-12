ANCONA Francesco Reggiani è entrato a far parte del gruppo d’allenamento della Luciana Mosconi Il Campetto. La guardia-ala anconetana di 195 centimetri è un prodotto del Cab Stamura con cui ha mosso i primi passi sul parquet fino alle esperienze iniziali nel settore giovanile dove è stato compagno degli attuali giocatori della Luciana Mosconi, Giombini e Petrilli.

Nella stagione 2016/07 va a completare il percorso under nel PMS Moncalieri e Campus Piemonte dove disputa i campionati giovanili e fa parte nel 2019 del roster di Torino in Serie A2. La sua prima esperienza in B risale alla stagione 2020/’21 quando il giovane atleta dorico veste la maglia dell’Alba Olimpo dove si mette in evidenza sin dalle gare in Supercoppa realizzando 23 punti a partita; in campionato le sue cifre parlando di 11 punti e 6 rimbalzi di media in 22 gare disputate ergendosi come uno dei migliori Under 21 dell’intera categoria. Nell’estate 2021 arriva la chiamata dalla A2 di Capo d’Orlando che investe sul prospetto anconetano; in Sicilia gioca 26 partite di regular season con 10 minuti di media e 4 punti a uscita. La sua avventura però termina bruscamente ad aprile scorso durante la terza giornata della “Fase Orologio” tra l’Orlandina e Scafati quando patisce la lesione sub totale del tendine d’Achille della gamba destra. Il successivo intervento chirurgico viene fatto a Roma l’8 maggio.

Il percorso

Da allora l’inizio di un percorso riabilitativo con il giocatore che sta rispettando i tempi di recupero e, non appena sarà guarito, potrà essere integrato nel roster a disposizione di coach Piero Coen. Reggiani all’interno della Luciana Mosconi svolgerà l’ultima parte del progetto di riabilitazione contribuendo ad alzare il livello qualitativo della squadra dorica.